جمع آوری بانک اطلاعاتی اراذل/ ناجا هنوز منتظر بودجه دولتی است

سردار حسین اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در هفته ناجا و تأکید بر برخورد با اراذل و اوباش، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که توسط نیروی انتظامی انجام شده و در هفته ناجا تشدید شده، برخورد با مخلین نظم و امنیت بوده است.

وی ادامه داد: با افرادی که اوباشگری و قداره‌کشی می‌کنند و در جوامع به عنوان اراذل و اوباش معروف هستند، به شدت برخورد شده و الحمدالله این رفتار پلیس مورد رضایت مردم هم بوده است.

افزایش رضایتمندی مردمی از نیروی انتظامی

سردار اشتری با اشاره به آخرین نتایج نظرسنجی مردمی از سوی دستگاه‌های مختلف گفت: بنا بر آخرین نظرسنجی‌ها، رضایتمندی مردم نسبت به عملکرد نیروی انتظامی افزایش پیدا کرده و این هدیه خوبی از سوی مردم برای ما است.

رئیس پلیس کشور افزود: با کمک مردم و استفاده از سیستم‌هایی که در اختیار داریم و اشراف اطلاعاتی کامل، روند برخورد ما با اوباش همچنان ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی تا زمانی که مردم از حضور اراذل و اوباش در جامعه نگرانی نداشته باشند و این افراد جرأت حضور در جامعه را پیدا نکنند، کنار مردم و جامعه ایستاده است.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: بانک اطلاعاتی اراذل و اوباش آماده شده، ان‌شاءالله تا هفته آینده تکمیل نهایی می‌شود و به زودی اعلام خواهد شد.

افزایش قیمت دلار باعث نشده کارهای پلیس عقب بیافتد

سردار اشتری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت دلار تأثیری بر تهیه تجهیزات و لوازم پلیسی داشته است یا خیر، گفت: افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار است ولی ما در مجموعه نیروی انتظامی سعی کردیم از ظرفیت‌های داخلی استفاده و در کارهایمان صرفه‌جویی کنیم. تاکنون به دلیل افزایش قیمت دلار، هیچ کار یا برنامه‌ای از طرف ما زمین نمانده است.

برای تهیه ایکس ری منتظر اعتباربخشی دولتی هستیم

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا اعلام کرده در گمرکات ایران کمبود دستگاه ایکس‌ری داریم، آیا شما به عنوان فرمانده ناجا درخواستی برای جبران این کمبود داشته‌اید یا خیر؟ گفت: برای تکمیل این دستگاه‌ها و دیگر موارد، یا باید اعتباراتی در اختیار پلیس قرار گیرد یا از طریق مبادی و وزارتخانه‌های مربوطه تهیه می‌شد و در اختیار ما قرار می‌گرفت که متأسفانه درصد خیلی کمی از قول و قرارهای داده شده، محقق شده است.

فرمانده نیروی انتظامی در پایان گفت: ما بارها از دولت درخواست کرده‌ایم که یا این دستگاه‌ها را برای پلیس تأمین کند یا اعتباری برای تأمین دستگاه‌ها در اختیار ما قرار دهد که تاکنون به صورت کامل محقق نشده و امیدواریم در آینده این اتفاق بیفتد.