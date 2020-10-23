به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰»، نشست جمع بندی هیات داوران اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» روز گذشته پنجشنبه یکم آبان ماه در مرکز نوآوری صبا برگزار شد و ۵۹ فیلم راه یافته به بخش‌های مختلف، مورد داوری نهایی قرار گرفتند.

در جلسه هیات داوران جشنواره «سلفی ۲۰» که با حضور مهرداد خوشبخت، محمدرضا بهشتی منفرد، افشین هاشمی، سحر مصیبی هروی، کریم امینی و مرجان ریاحی و حضور آنلاین ماهایا پطروسیان برگزار شد، منتخبان هر بخش نهایی شدند. همچنین در این جلسه مریم دوستی دبیر اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» ضمن قدردانی از دقت نظر داوران در انتخاب آثار و همراهی شان با این رویداد اعلام کرد این جشنواره ۵ آبان ماه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد.

مهلت نظرسنجی بهترین فیلم مردمی جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰»، یکشنبه ۴ آبان ماه در سامانه هاشور به پایان می‌رسد و منتخب این بخش نیز در اختتامیه جشنواره معرفی خواهد شد.

اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ۲۰» به دبیری مریم دوستی و با همراهی سازمان شهرداری تهران، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، سامانه هاشور، مرکز نوآوری صبا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در حال برگزاری است.