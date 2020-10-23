به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان که در شرایط شیوع کرونا در قالب مجازی به مدت یک هفته مهمان کودکان ایران زمین بود، شامگاه جمعه با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

جوایز این دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان به شرح زیر است:

جوایز بخش بین‌الملل:

- جایزه اصلی بخش سیفژ در بخش بین‌الملل به فیلم «فریتزی» (حکایتی انقلابی) از آلمان، لوکزامبورگ، بلژیک و چک و پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه پویانمایی در بخش بین‌الملل به مریم کشکولی‌نیا برای فیلم «قدم یازدهم» رسید.

- پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی در بخش بین‌الملل به فیلم «روزه تابستانی» از عبدنور زیان از فرانسه رسید.

- پروانه زرین بهترین دستاورد هنری فیلم‌های بلند سینمایی در بخش بین‌الملل به انیمیشن «لوپتو» عباس عسگری از ایران رسید.

- پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر فیلم‌های بلند سینمایی در بخش بین‌الملل به روح الله زمانی بازیگر فیلم «خورشید» از ایران و پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه فیلم‌های بلند سینمایی در بخش بین‌الملل به «آن سوی رودخانه» از هند رسید.

- پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی فیلم‌های بلند سینمایی در بخش بین‌الملل نیز به مجید مجیدی برای فیلم خورشید رسید.

- پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین فیلم فیلم‌های بلند سینمایی در بخش بین الملل به مجید مجیدی و امین بنان برای فیلم «خورشید» رسید.

- جایزه ویژه هیأت داوران در بخش فیلم‌های بلند سینمایی در بخش بین‌الملل به فریدون نجفی برای فیلم «بچه‌گرگ‌های دره سیب» و پروانه زرین بهترین فیلم در بخش فیلم‌های بلند سینمایی در بخش بین‌الملل به انتخاب هیأت داوران کودک و نوجوان به فیلم «فریتزی (حکایتی انقلابی)» از آلمان، لوکزامبورگ، بلژیک و چک رسید.

جوایز بخش مسابقه سینمای ایران:

- جایزه ویژه دبیر جشنواره به حسین قناعت برای فیلم «سلفی با رستم» و همچنین رقیه توکلی برای فیلم «مهران» و محمدحسین صادقی برای تهیه و تولید انیمیشن «لوپتو» اهدا شد و همچنین پروانه زرین بهترین فیلم بخش «کرونا روایت» به فیلم «ملاقات آخر» از محمدمهدی فکریان تعلق گرفت.

- پروانه زرین بهترین فیلم بخش وب سری به فیلم «کووید ۱۹» از علی درفشی رسید.

- پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه پویانمایی در بخش سینمای ایران به فیلم «قدم یازدهم» ساخته مریم کشکولی‌نیا از ایران رسید.

- پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه داستانی در بخش سینمای ایران، به فیلم «شوفر» از رضا نجاتی رسید.

- پروانه زرین بهترین فیلم بلند داستانی در بخش سینمای ایران به محمد صالحی‌نژاد دهکی برای فیلم «پیله و پروانه» اهدا شد.

- پروانه زرین بهترین فیلم انتخاب شده توسط هیأت داوران یونیسف به فیلم «بعد از اتفاق» به تهیه‌کنندگی شهاب حسینی و به کارگردان پوریا حیدری اوره رسید.

- پروانه زرین بهترین دستاورد فنی و هنری در بخش سینمای ایران، به کیوان مقدم، برای طراحی صحنه فیلم «خورشید» رسید.

- پروانه زرین بهترین بازیگر در بخش سینمای ایران، به محمدرضا عالی‌ور برای بازی در فیلم «بچه گرگ‌های دره سیب» اهدا شد.

- پروانه زرین بهترین فیلم جایزه ویژه زاون قوکاسیان به فیلم «خورشید» از مجید مجیدی تعلق گرفت.

- پروانه زرین و جایزه ویژه شهید بهنام محمدی، به فیلم «مهران» از رقیه توکلی اهدا شد.

- پروانه زرین بهترین فیلم‌نامه در بخش سینمای ایران، به مجید مجیدی برای کارگردانی فیلم «خورشید» تعلق گرفت.

- پروانه زرین بهترین فیلم در بخش سینمای ایران به فیلم «بچه گرگ‌های دره سیب» ساخته مجید برزگر تعلق گرفت.

- جایزه ویژه هیأت داوران در بخش سینمای ایران، به فیلم کوتاه پویانمایی «بعله!» ساخته مهین جواهریان رسید