آمریکا یک مؤسسه تحقیقاتی روسیه را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسسه دولتی تحقیقات علمی شیمی و مکانیک روسیه را به اتهام طراحی یک بدافزار خطرناک، در لیست تحریم‌های خود قرار داد.

ادعا می‌شود این مرکز تحقیقاتی پشت حمله‌ای بوده است که در سال ۲۰۱۷، علیه یکی از مراکز پتروشیمی خاورمیانه، تدارک دیده شد.

سفارت روسیه در واشنگتن، با رد اتهامات اخیر، تاکید کرد که دولت مسکو برخلاف آمریکا، دست به چنین عملیات‌های مخربی در حوزه سایبری نمی‌زند.

به گزارش مهر، اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا درحالی است که نهادهای اطلاعاتی این کشور، تنها دو هفته مانده به انتخابات ۲۰۲۰، مدعی شدند که گروهی از هکرهای روسی دهها شبکه رایانه ای ایالتی و منطقه ای دولت آمریکا را هدف حمله سایبری قرار داده‌اند.

در سال ۲۰۱۶ نیز دموکرات‌های آمریکا سعی کردند ناکامی خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری، به مداخلات سیاسی و سایبری روسیه نسبت دهند حال آنکه مسکو بارها هشدار داده که احزاب داخلی آمریکا در اقدامی غیراخلاقی، از روسیه‌هراسی به عنوان ابزاری برای تسویه حساب داخلی استفاده می‌کنند.