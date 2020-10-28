به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، تصمیماتی را به منظور رفع آلودگی های محیط زیستی ناشی از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اتخاذ کرد.

هیات وزیران با توجه به بررسی های کارگروه منتخبی که به دستور رئیس جمهور متشکل از وزیران نفت، کشور، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسای سازمان های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و استاندار بوشهر درخصوص رفع آلودگی های محیط زیستی ناشی از صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تشکیل شد، وزارت نفت را موظف کرد در قالب طرح یا پروژه های اجرایی مورد نیاز و منابع مربوط (شامل منابع داخلی شرکت های تابعه و سایر شرکت ها و واحدهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)، اقدامات لازم را برای کاهش آلودگی ها انجام دهد.

همچنین مقرر شد از محل عوارض آلایندگی منطقه توسط استانداری و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل منابع مشارکت های اجتماعی شرکت نفت، نسبت به احداث و تجهیز بیمارستان جدید ۱۱۰ تختخوابی عسلویه طی مدت دو سال و در چارچوب استانداردها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل مرکز جامع فوریت های پزشکی، مرکز مدیریت و درمان مصدومین حوادث (تروماسنتر)، بخش درمان سوختگی و بخش های مرتبط با آلاینده‌ها و بیماری های تنفسی با هدف ارایه خدمات بهداشتی و درمانی به کارکنان صنعت و ساکنین، اقدام شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف شد ضمن پایش سلامت ساکنین در معرض آلودگی های صنایع گاز و پتروشیمی برای ۶ هزار نفر در سال، نسبت به راه اندازی مرکز پایش سلامت در منطقه در چارچوب ساختار، تجهیزات و منابع انسانی موجود اقدام نماید.

هیات وزیران همچنین وزارت راه و شهرسازی را موظف کرد با توجه به مکان یابی طرح جامع مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، نسبت به تکمیل و اجرای طرح جامع شهر جدید سیراف از طریق شرکت عمران شهرهای جدید، اقدام نموده و کلیه دستگاه های اجرایی، ملزم به همکاری در این فرایند و ارائه خدمات زیربنایی و روبنایی موردنیاز هستند.

این وزارتخانه همچنین مکلف است ظرف شش ماه نسبت به تکمیل و بازنگری مطالعه ساماندهی سکونتگاه های منطقه و تصویب آن در شورای عالی شهرسازی و معماری، در قالب طرح جامع مصوب اقدام کند.

همچنین به موجب مصوبه دولت، کلیه دستگاه های اجرایی و واحدهای وابسته و تابعه آنها و سایر شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موظف به همکاری کامل و ارایه اطلاعات موردنیاز به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور انجام وظایف نظارتی، بازدیدها و نمونه برداری های میدانی و پایش های مستمر مورد نیاز می باشند.

در همین راستا، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شد با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه مربوط به نحوه توزیع و هزینه کرد عوارض آلایندگی را با هدف استفاده مناسب و ارتقای اثربخشی آنها در شهرها و روستاهای مربوط، کاهش اثرات سوء محیط زیستی و رفع آلودگی ها، ظرف مدت سه ماه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

اختصاص اعتبار برای نوسازی مخازن آب شرب هوایی فرسوده در روستاهای استان قزوین

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برای رفع تنش آب شرب و به منظور احداث منابع آب جایگزین برای مخازن آب شرب هوایی فرسوده در سطح روستاهای استان قزوین، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان اختصاص یافت.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اصلاح مصوبه مربوط به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اصلاح مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، نیروهای خرید خدمت آموزشی شامل افرادی هستند که با دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی قبل از سال ۱۳۹۱ از طریق مؤسسات یا شرکت های طرف قرارداد با ادارات آموزش و پرورش تحت عنوان خرید خدمات آموزشی همکاری داشته و حقوق خود را از محل اعتبارات دولتی و یا سرانه مدارس و مشارکت های مردمی (ساز و کار مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان، کارفرما، مؤسسه یا شرکت های طرف قرارداد (با آموزش و پرورش) دریافت کرده باشند.

صدور مجوز برای امضای موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین ایران و سنگال

دولت در ادامه و با هدف راه اندازی پروازهای منظم مسافری بین ایران و سنگال، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد نسبت به مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال اقدام نماید.

بررسی مواد دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

هیات وزیران در ادامه جلسه، به بحث و بررسی پیرامون مواد دیگری از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخت.