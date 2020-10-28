تجهیز پلیس به لیزرگان ایرانی/ تصادفات دومین عامل مرگ بعد از کرونا

سردار سید کمال هادیانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیشترین جانباختگان در تصادفات، عابرین پیاده و موتورسیکلت سواران هستند که البته در هر استانی آمارهای مختلفی دارند. استفاده از خطوط، رعایت حق تقدم، توجه به عابر پیاده و همچنین عرض جاده میتواند این تصادفات را کاهش دهد.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: همچنین اگر موتورسیکلت سواران از کلاه ایمنی استفاده و حق تقدم را رعایت کنند و در مسیرهای مجاز حرکت کنند کاهش چشمگیری در حوزه تصادفات موتوسیکلت سواران داریم. البته این راهم باید یادآوری کنم که آمار تصادفات در برخی از استانها تصادفات موتورسیکلت سواران و عابرین پیاده حدود ۸۰ درصد از تصادفات را به خود اختصاص میدهد. همچنین استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشینان میتواند نقش مؤثری داشته باشد.
ترمیم ۷۰ درصدی نقاط حادثه خیز
وی ادامه داد: ۲۵۱ نقطه حادثه خیز در کشور شناسایی شده و با تفاهمنامهای که فرمانده ناجا با وزیر راه امضا کردند قرار است این نقاط ترمیم شوند که البته در سال گذشته نزدیک ۷۰ نقطه پر تصادف را ترمیم کردیم. این نقاط، نقاطی بودند که بیشترین تصادفات جادهای در آن رخ میداد.
رئیس پلیس راهور ناجا افزود: در برخی از نقاط هم با نصب علائم و تابلوهای هشدار دهنده، مردم را مطلع کردیم که به نقطه حادثه خیز نزدیک میشوید. البته ذکر این نکته هم ضروری است که ترمیم و رفع این نقاط میتواند ۲۵ درصد تصادفات را کاهش دهد.
سردار سیدکمال هادیانفر تصریح کرد: در شهرها ۵ هزار و ۳۰۰ نقطه حادثه خیز شناسایی شدند که حدود ۲ هزار نقطه آن ترمیم شده البته بخش زیادی از نقاط حادثه خیز شهرها در ۳۰ کیلومتری شهرها قرار دارد.
۵۱ درصد از جان باختگان در همان مرحله اول جان خود را از دست میدهند، ۶ درصد در حین انتقال به مراکز درمانی و۴۳ درصد هم در بیمارستانها و بخش تروما جان خود را از دست میدهند
وی با اشاره به تحلیل درصد جانباختگان در تصادفات فوتی گفت: ۵۱ درصد از جان باختگان در همان مرحله اول جان خود را از دست میدهند یعنی به اصطلاح در دم فوت میکنند. ۶ درصد در حین انتقال به مراکز درمانی و۴۳ درصد هم در بیمارستانها و بخش تروما جان خود را از دست میدهند.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: ۴۹ درصد فوتی بعد از صحنه تصادف آمار بالایی است. این عدد نشان میدهد که مجروحان ما غالباً بر اثر خونریزی داخلی یا خونریزی مغزی و دیگر موارد این چنینی که بخش تروما مراکز درمانی در وهله اول نمیتوانند تشخیص دهند فوت میکنند.
سردار سیدکمال هادیانفر با اشاره به جلسه اخیر ناجا با وزیر بهداشت افزود: در جلسهای که با وزیر بهداشت داشتیم تاکید کردیم که درست است تمام سیستمها و مجموعههای کشور درگیر بیماری کرونا هستند اما نباید از تصادفات و مجروحین غافل شد چرا که بعد از کرونا، تصادفات دومین عامل مرگ و میر در کشور هستند که باید دولت توجه جدی تری به این موضوع داشته باشد.
وی افزود: شاخص دولت کاهش ۳۱ درصدی تصادفات بوده است که البته این عدد هنوز محقق نشده است. امسال بر اساس اعلام پزشکی قانونی ۱۶.۱ درصد در شش ماهه اول کاهش تصادفات داشتهایم.
افزایش جانباختگان تصادفات در سالهای ۹۶ و ۹۷
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: البته شاخص مد نظر دولت یک عدد ۴ هزار و ۹۰۰ نفری است که در ۷ سال گذشته خیلی جدی به آن ورود نکردیم. در سال ۹۵ آمار تصادفات کاملاً متوقف شد، در سال ۹۶ و ۹۷ هم به ترتیب ۱.۷ درصد و ۱.۴ درصد افزایش تصادف داشتهایم و در سال ۹۸ هم ۱.۴ درصد کاهش تصادفات را با عدد ۱۳۰ جان باخته داشتیم و همین روند در سال ۹۹ هم ادامه دارد.
سردار هادیانفر گفت: پلیس با تمام وجود در جادههای کشور به طور شبانه روزی وجود دارد اما واقعاً نمیشود به تنهایی و فقط با منابع انسانی و ایجاد دیوار گوشتی در جادهها، آمار تصادفات را کاهش داد. باید به فکر توسعه فناوریها، افزایش دوربینهای کنترلی و نظارت، به روز کردن سنسورها و موارد این چنینی باشیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا افزایش قیمت دلار تأثیری در تکمیل تجهیزات پلیس راهور داشته است یا خیر، خاطرنشان کرد: لیزرگان جدید پلیس که تقریباً هوشمند هم هست تولید صد درصد داخل است و نمونه نسل جدید آن را توسط پلیس راه در حال تست هستیم تا بتوانیم بعد از تأیید به تولید انبوه برسانیم.
لیزرگان جدید پلیس که تقریباً هوشمند هم هست تولید صد درصد داخل است و نمونه نسل جدید آن را توسط پلیس راه در حال تست هستیم تا بتوانیم بعد از تأیید به تولید انبوه برسانیم
رئیس پلیس راهور ناجا افزود: در بحث دوربینها و نرم افزارها هم چون که تولید داخل است خیلی با مشکل مواجه نیستیم اما قیمت دلار باز تأثیر داشته است.
سردار هادیانفر در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پلیس به خودروسازان برای ایمن تر کردن خودروهای داخلی هشدار داده است، گفت: در ۵۱ درصد از تصادفات فوتی هم عامل انسانی دخیل بوده و هم وسیله نقلیه اما فی الواقع باید بگویم که ۹۲ درصد عامل انسانی در تصادفات نقش دارد. چرا که وسیله به خودی خود نمیتواند سبب تصادف شود مگر اینکه غالباً دچار مشکلی در حین حرکت شود و وسیله نقلیه خود حادث یک تصادف باشد.
تولید پراید و ۴۰۵ دیگر متوقف شد
وی ادامه داد: در بحث ایمنی خودروها بر اساس ۱۱ سال تحقیقی که انجام دادهایم به این نتیجه رسیدیم که سه پلتفرم خودرو در تصادفات، فراوانی بیشتری داشته و نقش بیشتری دارند. گزارشمان را برای دولت، وزیر صمت و خودروسازان ارسال کردهایم و آنها هم همکاریهای لازم را انجام دادهاند.
رئیس پلیس راهور ناجا ادامه داد: سه پلتفرم مربوط به خودرو پراید بود که از رده خارج شد و آخرین شاسی موتور هم ثبت شد و بعد از آن، شرکت دیگر تولیدی ندارد و در حالی ساخت خودروهای جایگزین است. همچنین همین شرایط برای تولید خودرو ۴۰۵ هم رخ داد.
خودروی ساندرو دیگر پلاک نمیشود
سردار هادیانفر افزود: در بحث استانداردسازی همانطور که دولت در بحث ماده ۸ تاکید کرده بود باید تمامی خودروها یورو ۵ باشند که البته قرار بود این اتفاق در سال ۹۸ رخ دهد اما وزیر وقت صنعت و خودروسازان یک تنفس یک ساله از دولت گرفتند و خودروهای سال ۹۸ با یور و۴ تولید و پلاک شدند. در سال ۹۹ این فرصت تمام شده و تمامی خودروهایی که پلاک میشوند باید یورو ۵ باشند.
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به خودرو ساندرو که تولید سال ۹۸ است افزود: این خودرو که تولید سال ۹۸ است استاندارد یورو ۵ ندارد و همچنین تاییدیه سازمان محیط زیست را هم ندارد. در نتیجه پلیس موظف به پلاک کردن آنها نیست. مگر اینکه در سال ۹۸ پلاک شده باشند و در حال تردد باشند.
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