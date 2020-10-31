معرفی مدیر بخش مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره تئاتر فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، حسین مسافرآستانه دبیر سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر در حکمی مهدی آشنا را به عنوان مدیر بخش مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر این رویداد معرفی کرد.

در متن حکم حسین مسافرآستانه خطاب به مهدی آشنا چنین آمده است:

«با نظر به تجربیات ارزشمند و شایستگی جنابعالی در خصوص هنرهای تجسمی مرتبط با تئاتر، شما را به عنوان مدیر بخش «مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر» سی‌ونهمین جشنواره‌ تئاتر فجر منصوب می‌نمایم. امیدوارم با آگاهی، خلاقیت و توفیقات الهی در انجام امور محوله موفق باشید.»

عضویت در انجمن عکاسان ایران، انجمن عکاسان مطبوعات ایران، فدراسیون جهانی عکاسی فیاپ (FAIP) فرانسه، انجمن عکاسان تئاتر، انجمن آسیفا و ... بخشی از کارنامه کاری مهدی آشناست.

مدیریت اجرایی بخش عکس سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دبیری بخش عکس بیست‌ و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، مدیریت بخش عکس دومین جشنواره فیلم و عکس راه‌آهن، مدیریت بخش عکس اولین جشنواره بین‌المللی الف، دبیری بخش نگاه هنرمند سومین جشنواره فیلم و عکس همراه تهران، دبیری بخش پوستر و عکس هفدهمین، هجدهمین، نوزدهمین، بیستمین و بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی، دبیری بخش عکس و پوستر سومین جشنواره تئاتر شهر، دبیری بخش پوستر و عکس پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت و ... بخش دیگری از فعالیت‌های او در حوزه اجرایی است.

این عکاس خبری، تئاتر، سینما و تلویزیون داوری‌های متعدد در جشنواره‌های مختلف هنری را نیز در کارنامه دارد.

سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر به دبیری حسین مسافرآستانه برگزار خواهد شد.