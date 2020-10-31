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۱۰ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۳۹

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا:

خبر تکمیل ظرفیت سالن تطهیر بهشت زهرا کذب است

خبر تکمیل ظرفیت سالن تطهیر بهشت زهرا کذب است

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا خبر مبنی تکمیل ظرفیت سالن‌های تطهیر و عدم پاسخگویی این سازمان در پذیرش متوفیان را شایعه فضای مجازی خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خال مدیرعامل سازمان بهشت زهرا پخش خبری در فضای مجازی مبنی بر افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در تهران که باعث شده سالن‌های تطهیر دیگر پاسخگوی این حجم مراجعه نباشند را شایعه فضای مجازی خواند و گفت: هر چند بهشت زهرای در هشت ماه گذشته در شرایط بحرانی بوده است، اما خبر تکمیل ظرفیت سالن‌های تطهیر را تکذیب می‌کنم.

وی ادامه داد: این سازمان ۲۵۰ روز است در شرایط بحرانی اداره می‌شود، اما اگر هر مشکلی وجود داشته باشد به این معنی نیست که دیگر توان خدمت رسانی به شهروندان را نداریم.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا از شهروندان تهرانی خواست به جای توجه به شایعات فضای مجازی بیشتر پروتکل‌های کرونایی را رعایت کند تا از شیوع بیشتر این بیماری خودداری شود.

وی با بیان اینکه مدیریت شهری تهران در این هشت ماهه سعی کرده همه تمهیدات لازم را برای انجام مراسم خاکسپاری جانباختگان کرونایی و دیگر متوفیان به بهترین شکل ممکن انجام دهد، تصریح کرد: از مردم درخواست می‌کنم فقط برای مراسم تدفین به بهشت زهرا مراجعه داشته باشند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا با اشاره به اینکه نام بیش از ۵۰ درصد متوفیان کشور در سایت بهشت زهرا ثبت شده است. گفت: شهر تهران حدوداً ۲۰۰ متوفی در روز دارد و ۱۵۰ جان باخته هم در هر روز هم به این آمار افزوده شده است و با این وجود سعی کردیم مردم را تکریم کنیم.

خال در خصوص محدودیت‌های اعمال شده در مراجعه به بهشت زهرا نیز توضیح داد: ۱۴ درب‌های بهشت زهرا بسته است و برای ورد تنها دو درب باب الشهدا و باب الزهرا باز است.

وی افزود: روز گذشته گشتی در بهشت زهرا داشتم و دیدم که بیش از ۱۰ تا ۱۲ نفر از وابستگان متوفیان در خاک‌سپاری حاضر نمی‌شوند و سوگواری می‌کنند.

کد مطلب 5060779
سمیرا خباز

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