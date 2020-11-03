به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ایراد اشکال به اقتصاد اسلامی از سوی برخی صاحبنظران، هشتمین نشست علمی مجازی «اقتصاد اسلامی یا سکولار» توسط مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه‌های علمیه با مشارکت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین حسین میرمعزی با موضوع «اقتصاد: علم، مذهب یا نظام» و محمدجواد توکلی با موضوع «اقتصاد اسلامی از نظریه تا عمل» سخنرانی می‌کنند. دبیر علمی این نشست حجت الاسلام والمسلمین مهدی خطیبی است.

نشست یادشده پنج شنبه ۱۵ آبان ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با آدرس‌های andisheqom.com، aparat.com/pasokhtv/live و instagram.com/pasokhtv/live پخش می‌شود.