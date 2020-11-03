  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۱۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۱:۱۵

در پاسخ به ایراد برخی صاحب نظران؛

نشست «اقتصاد اسلامی یا سکولار» برگزار می‌شود

نشست «اقتصاد اسلامی یا سکولار» برگزار می‌شود

نشست «اقتصاد اسلامی یا سکولار» با حضور اساتید برجسته حوزه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ایراد اشکال به اقتصاد اسلامی از سوی برخی صاحبنظران، هشتمین نشست علمی مجازی «اقتصاد اسلامی یا سکولار» توسط مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه‌های علمیه با مشارکت انجمن اقتصاد اسلامی حوزه برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین حسین میرمعزی با موضوع «اقتصاد: علم، مذهب یا نظام» و محمدجواد توکلی با موضوع «اقتصاد اسلامی از نظریه تا عمل» سخنرانی می‌کنند. دبیر علمی این نشست حجت الاسلام والمسلمین مهدی خطیبی است.

نشست یادشده پنج شنبه ۱۵ آبان ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با آدرس‌های andisheqom.com، aparat.com/pasokhtv/live و instagram.com/pasokhtv/live پخش می‌شود.

کد مطلب 5062833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه