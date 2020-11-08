به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، فرهنگسازی از موضوعات مهم در گسترش مصرف گیاهان دارویی و داروهای تهیه شده از فرآوردههای گیاهی است. ستاد توسعه علوم فناوری و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری نیز با تشکیل کارگروهی این موضوع را مورد توجه قرار داده است تا سیاستهای ترویجی این حوزه در ۴ گروه گوناگون پیگیری شود.
کارگروه تشکیل شده در این ستاد بر اساس راهبرد ترویج و فرهنگسازی سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی به ترویج و اطلاع رسانی عمومی و تخصصی در صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی توجه دارد.
مخاطبان این کارگروه را طیف وسیعی از مردم تشکیل میدهند. به صورت کلی میتوان این مخاطبان را به چهار دسته دانش آموزان، دانشجویان، مدیران و عموم مردم تقسیمبندی کرد.
ستاد توسعه علوم فناوری و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری اهداف و وظایف مختلفی برای این کارگروه تعریف کرده است. استفاده از ظرفیت رسانه ملی و حمایت از اطلاعرسانی در رسانههای عمومی و تخصصی و برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای ملی و بینالمللی در حوزه گیاهان دارویی، یکی از این اهداف است.
کارگروه ترویج و فرهنگسازی در حوزه گیاهان دارویی، همچنین استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش برای ترویج اهمیت گیاهان دارویی در سطح آموزش ابتدایی تا متوسطه را مورد توجه قرار داده است و در این راستا برنامههای گستردهای با همکاری این نهاد اجرایی شده است. برگزاری مسابقات دانشآموزی یکی از این برنامهها است.
ترویج روش زندگی و تغذیه سالم
فرهنگسازی و اصلاح نگرش جامعه نسبت به جایگاه طب سنتی و استقرار و ترویج روش زندگی و تغذیه سالم بر اساس آموزههای این طب، نیز یکی دیگر از محورهای است که بر اساس آن فرهنگسازی انجام میشود.
تهیه و تدوین بخشهایی در خصوص مبانی، ارزشها، فرهنگ، آداب و میراث پزشکی سنتی به کتابهای درسی آموزش و پرورش نیز یکی دیگر از فعالیتهای این کارگروه را شامل میشود.
طراحی، تدوین و اجرای برنامه توانمندسازی گروههای شاخص و مرجع در زمینههای طب سنتی و داروسازی سنتی بهمنظور ایفای نقش برای آگاهسازی عمومی و ترویج و ترویج سبک زندگی سالم بر مبنای تعالیم اسلامی منطبق بر طب سنتی، نیز برخی دیگر از اهدافی است که کارگروه در راستای تحقق سیاستهای ستاد توسعه علوم فناوری و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی دنبال میکند.
در برنامههای آموزش عمومی مردم نیز با استفاده از ظرفیتهای رسانه ملی، مطبوعات، مساجد، اماکن مذهبی، مراکز سلامتی و سایر اماکن عمومی و با استفاده از روشهای اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی، برنامههای ترویجی در راستای فرهنگسازی انجام میشود.
رعایت اصول ششگانه سلامت مکتب طب سنتی
ترویج رعایت اصول ششگانه سلامت مکتب طب سنتی در میان آحاد جامعه، طراحی و استقرار و ترویج الگوی سلامت مادر و کودک بر اساس آموزه ها و تعالیم اسلامی منطبق بر طب سنتی، مطالعه و ترویج مبانی سلامت جنسی و اجتماعی بر اساس آموزههای اسلامی منطبق بر طب سنتی و تشکیل بانک اطلاعاتی داروهای سنتی در دسترس و ایجاد سامانه ثبت داروهای سنتی و طبیعی و ارائه اطلاعات دارویی، نیز بخش دیگری از برنامههای این کارگروه را شامل میشود.
ستاد توسعه علوم فناوری و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری تا کنون طرحهای فناورانه پر تعدادی را در این حوزه در سراسر کشور اجرایی کرده است. در حال حاضر صدها شرکت دانشبنیان، خلاق، فناور و استارت اپی در صنعت گیاهان دارویی مشغول به کار هستند.
نظر شما