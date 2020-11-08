ملانیا: دونالد؛ نتیجه انتخابات را بپذیر

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان اعلام کرد که «ملانیا ترامپ» بانوی اول آمریکا هم به جمع گروهی پیوسته است که از همسرش «دونالد ترامپ» درخواست کرد تا به شکست اعتراف کرده و نتیجه انتخابات سوم نوامبر را بپذیرد.

این در حالیست که پیشتر رسانه‌ها به نقل از دو منبع آگاه خبر داده بودند که «جرد کوشنر» داماد و مشاور «دونالد ترامپ» به وی پیشنهاد داده بود که شکست در انتخابات را قبول کند.

گفتنی است، دیروز چند رسانه آمریکائی از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق به دست آوردن آرای الکترال خبر داده بودند.

در این میان، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز نزدیک به جمهوریخواهان اعلام کرد که ترامپ با ۲۱۴ رأی الکترال در برابر ۲۹۰ رأی الکترالِ بایدن نتیجه انتخابات را واگذار کرده است.