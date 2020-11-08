به گزارش خبرگزاری مهر، «میت رامنی» سناتور جمهوریخواه آمریکا امروز یکشنبه و در واکنش به تحولات جاری در خصوص نتیجه انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰ در کشورش در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان اعلام کرد: به نظرم از رئیس جمهور جدید (جو بایدن) عقب ماندیم؛ مگر اینکه دلایل نتایج را تغییر دهد.

این سناتور جمهوریخواه در این باره ادامه داد: عمیقاً معتقدم که گفتمان تقلب گسترده یا فساد در انتخابات برای دموکراسی مخرب است. در این مرحله شاهدی برای این موضوع (تقلب در انتخابات) وجود ندارد.

این در حالیست که میت رامنی دیروز نخستین سناتور جمهوری‌خواه برجسته ای بود که پیروزی جو بایدن در انتخابات را به او تبریک گفت.

گفتنی است، دیروز چند رسانه آمریکایی از پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق به دست آوردن آرای الکترال خبر داده بودند.