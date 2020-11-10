یک سرکرده القاعده در ولایت فراه افغانستان از پای درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، ریاست امنیت ملی افغانستان امروز سه شنبه اعلام کرد که نیروهای ویژه این نهاد موفق شدند در یک عملیات هدفمند، «محمد حنیف» با اسم مستعار «عبدالله» از سرکرده های شبکه القاعده در شبه قاره هند را از پای دربیاورند.

براساس بیانیه صادره از سوی اداره امنیت ملی افغانستان، این فرد شهروند پاکستان و ساکن شهر کراچی بود که در یک عملیات برنامه ریزی شده در شهرستان «بکواه» واقع در ولایت فراه توسط نیروهای ویژه امنیت ملی افغانستان کشته شد. ریاست امنیت ملی افغانستان در این خصوص اعلام کرد که که وی در ابتدا عضویت گروه طالبان را داشت؛ اما پس از سال ۲۰۱۰ عضو گروهک القاعده شد. بر اساس اعلام امنیت ملی افغانستان، او سپس به کمک طالبان به ولایت فراه انتقال داده شده بود.