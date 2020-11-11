۱۰۰ قربانی به بهانه فروش طلا در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی اظهار کرد: شهروندی به پلیس فتا مراجعه و اظهار کرد، قصد خرید طلا از سایت‌های فروش طلا در فضای مجازی را داشتم که پس از بررسی در سایت‌ها آگهی فروش طلا نظرم را جلب کرد. با فروشنده طلا تماس گرفتم و قرار شد که مبلغ ۶۰ میلیون ریال به شماره حسابی که وی اعلام می‌کند، واریز کنم تا طلاها را به من تحویل دهد. با پرداخت مبلغ درخواستی، دیگر مدیر سایت به تماس‌های تلفنی ام پاسخ نداد و متوجه شدم که از من کلاهبرداری کرده است.

این مقام سایبری با بیان اینکه با دریافت شکایت تیمی از مهندسان پلیس فتا بررسی موضوع را بر عهده گرفتند، ابراز داشت: در تحقیقات پلیسی، هویت متهم و مخفیگاه وی شناسایی شد.

وی عنوان کرد: با پالایش رصدهای اطلاعاتی مشخص که متهم تراکنش‌های مالی بالایی دارد و تعداد مال باختگان افراد زیادی در سراسر کشور می‌باشند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس فتا تراکنش‌های غیر مجاز متهم را بیش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، افزود: در بررسی‌های پلیسی تعداد قربانیان این کلاهبرداری به بیش از ۱۰۰ نفر در سراسر کشور می رسند.

رئیس پلیس فتا تهران در پایان گفت: کشف جزئیات پرونده و جرایم احتمالی متهم در دستور کار قرار دارد.

