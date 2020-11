Xbox series یا ps۵! کدام را بخریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دنیایی مجازی که می‌توانید آن را کنترل کنید و نقش اصلی را مثلاً در نجات جهان یا انتقام گرفتن ایفا کنید. بله…! دنیای بازی‌های ویدیویی را می‌گوییم که شما را به عنوان کاربر از دنیای واقعی جدا کرده و به درون خود می‌کشد تا اندکی شما را از استرس‌های روزانه دور کند. مدت‌ها پیش مطلبی انتشار پیدا کرده است که تاکید می‌کرد بازی‌های ویدیویی باعث می‌شود که واکنش مغز نسبت به پیرامون خود و اتفاقات سریع‌تر باشد. به معنای ساده‌تر، نشانه گیری برای کشتن دشمن در یک بازی شوتر، می‌تواند یک تمرین مناسب برای تمرکز و سرعت بخشیدن به کار یک مکانیک برای باز و بسته کردن قطعات خودرو باشد! این مقایسه را دست کم نگیرید و مطمئن باشید که بازی‌های ویدیویی یک ورزش برای ذهن و مغز انسان محسوب می‌شود، البته فراموش نکنید افراط در هر چیزی بسیار خطرناک است.

بعد از تعریف و تمجید از بازی‌های ویدیویی به خالقان این پدیده شگفت آور نگاهی می‌اندازیم، تا ببینیم بالاخره کدام را باید هنگام رفتن به یک فروشگاه مخصوص فروش کنسول و بازی، خریداری کنیم. در این مطلب فقط به دو شرکت سونی و مایکروسافت می‌پردازیم.

قدمت شرکت‌های بازی سازی

زمانی که صحبت از قدمت و پیشینه باشد سونی نقش پدر مایکروسافت را دارد. سونی اولین کنسول خود را با نام پلی استیشن ۱ و در سال ۱۹۹۱ وارد بازار کرد و مایکروسافت با عرضه ایکس باکس لایو در سال ۲۰۰۱ آزمون و خطای خود را در صنعت گیم شروع کرد. مایکروسافت اولین آزمون جدی خود را در سال ۲۰۰۵ با ساخت xbox ۳۶۰ با موفقیت پشت سر گذاشت. این در حالی است که تا این سال سونی با عرضه کنسول‌های ps۱ و ps۲ عقل و هوش را از سر گیمرها برده بود.

مایکروسافت با ایکس باکس ۳۶۰ تا حدودی توانست شانه به شانه سونی و پلی استیشن ۳ به عنوان رقیب خود حرکت کند. سونی پلی استیشن ۳ را در سال ۲۰۰۶ و یکسال بعد از ایکس باکس ۳۶۰ عرضه کرد. در این جا قصد نداریم در مورد کنسول‌ها و سال ساخت‌شان صحبت کنم فقط مروری بود بر شروع امپراتوری هر دو شرکت سونی و مایکروسافت، که مشخص می‌کند سونی در این زمینه پیشرو و در واقع پیشکسوت است.

رقابت xbox و ps شروع شد!

متوجه شدیم که این دو اسم بزرگ تقریباً از سال ۲۰۰۵ شروع به رقابت جدی کردند. تجربه سونی به گونه‌ای بود که شاید هیچ شرکت دیگری این توان را در خود نمی‌دید که با او وارد رقابت شود. اما حالا مایکروسافت با نامی به بزرگی بیل گیتس و بلند پروازی جسورانه، قدم در این صنعت پرسود گذاشت. در اولین قدم جدی مایکروسافت توانست انتظارها را به خوبی برآورده کند و با نام ایکس باکس ۳۶۰ در جدول فروش کنسول‌های ویدیویی تا به امروز، در بین ده نام اول قرار بگیرد. در ده کنسول اول فقط یک نماینده از مایکروسافت قرار دارد. بر روی تخت سلطنتی هم که ps۲ مقتدرانه تکیه زده است و در کل ۵ نماینده از سونی در بین این اسم دیده می‌شود. این هم جدول Top ۱۰ در فروش کنسول‌های بازی:

Platform company Unit sold Playstation ۱ Sony ۱۵۹ million Nintendo DS family Nintendo ۱۵۴ million Game Boy & Game Boy Color Nintendo ۱۱۹ million PlayStation ۴ Sony ۱۰۹ million PlayStation Sony ۱۰۳ million Wii Nintendo ۱۰۲ million PlayStation ۳ Sony ۸۸ million Xbox ۳۶۰ Microsoft ۸۵ million Game Boy Advance family Nintendo ۸۲ million PlayStation Portable Sony ۸۰–۸۲ million

(estimate)

لازم به ذکر است که این آمار تقریبی است.

آمار خود گویای خیلی چیزها است، پس جنگ بین این دو شرکت شاید اصلاً حقیقت ندارد و یکی از مدیران شرکت مایکروسافت آقای مت بوتی نیز گفته است که ما قصد جنگیدن با سونی را نداریم و فقط روی وعده‌های خود تمرکز کرده‌ایم.

برگ برنده کنسول‌های بازی چی می‌باشد؟

برگ برنده سونی در این رقابت، بدون شک توجه به محتوای غنی‌تر است. تمرکز بر روی بازی‌های انحصاری فوق العاده و پر تعداد یک امتیاز مثبت برای این شرکت بوده است. مثلاً در سال ۲۰۱۳ سونی شاهکاری به نام The Last of Us را در بین بقیه بازی‌های انحصاری خود به دنیای گیم معرفی کرد، که به گواه بیشتر کارشناسان و گیمرهای سرتاسر دنیا این بازی تا به امروز یکی از بهترین بازی‌های ویدیویی است که ساخته شده است. مایکروسافت نیز با بازی‌هایی مثل Gears of War، Forza، Halo و بقیه نیز حرف‌های زیادی برای گفتن داشته و خواهد داشت، اما بدون غرض ورزی باید اذعان کرد که در زمینه بازی‌های انحصاری سونی دنیایی جذاب‌تر برای گیمرها است. بعد از خرید ps۴ گیمر با بازی‌های انحصاری شگفت انگیزی مثل God of War ۴، The Last of Us ۲، Uncharted ۴ و در این اواخر Ghost of Tsushima کلی سرگرم شدند و با خرید ps۵ به عنوان نسل نهم کنسول‌های بازی، باز هم دنیای جدیدی را تجربه خواهند کرد.

در زمینه بازی‌های انحصاری این نکته را فراموش نکنید که ارتباط خوب سونی با شرکت‌های بازی ساز ژاپنی نیز بسیار تاثیر گذار بوده است، به گونه‌ای که فیل اسپنسر مدیر مایکروسافت در بخش بازی‌های ویدیویی، نیز همکاری با شرکت‌های قدر ژاپنی را با سفر به آن کشور، در دستور کار خود قرار داده است.

مایکروسافت با تکیه بر ۳ زمینه و ویژگی قصد دارد که دایره کاربران خود را وسیع‌تر کند تا با گذشت زمان بتواند جایگاه مناسبی را در رویارویی با رقیب خود، کسب کند:

۱. Xbox game pass

۲. xCloud

۳. Backward Compatibility

پس از خرید xbox series توضیح این سه مورد خیلی مهم می‌باشد که می‌توان به صورت خلاصه گفت که در واقع مایکروسافت به شبکه بازی گیم پس، تکنولوژی بازی‌های ابری و ویژگی عقبرو خود می‌نازد. تمامی این ۳ ویژگی به واقع یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شوند. بازی‌های ابری که نیاز به گذشت زمان دارد و متعلق به آینده است، امتیاز عقبرو نیز فوق العاده است به گونه‌ای که می‌توانید بازی‌های نسل گذشته را بر روی کنسول نسل جدید تجربه کرد، و شبکه بازی گیم پس که بسیار گسترده و پر امکانات در اختیار کاربران قرار گرفته است. به شخصه باید بگویم که کنترلر ایکس باکس یک سر و گردن بالاتر از ps می‌باشد.

کنسول‌های نسل نهمی را که در نظر بگیریم از نظر سخت افزاری نیز مایکروسافت برتری نسبی دارد و این خودش برگ برنده دیگری برای این شرکت است.

بعد از گفتن این مطالب دست آخر باید گیمر تصمیم بگیرد که برای خرید کنسول بازی وارد کدام فروشگاه اینترنتی شود که مورد اعتماد و معتبر باشد که نمونه این فروشگاه تهران پی اس می‌باشد. این نیز یک پیشنهاد است.

