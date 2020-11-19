منصور شیشه فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش غلظت آلاینده‌ها در آبان ماه اظهار داشت: بر این اساس استفاده از سوخت مازوت و آتش زدن زمین‌های زراعی توسط کشاورزان ممنوع شد و شهرداری‌ها نیز اجازه سوزاندن برگ‌های خزانی را ندارند.

وی افزود: صنایع آلاینده‌توسط اداره کل محیط زیست استان اصفهان رصد می‌شوند و فعالیت کارگاه‌های گچ در اطراف اصفهان هم ممنوع اعلام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به توقف خودرو و موتورسیکلت‌های دودزا توسط پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس داده‌های اداره کل محیط زیست، در آبانماه هفت روز هوای اصفهان سالم داشته است.

ضرورت اجرای مواد قانون هوای پاک

وی بر ضرورت اجرای مواد قانون هوای پاک تاکید کرد و گفت: طبق این قانون معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری سبک و سنگین برای تأیید ایمنی فنی خودرو از نظر نداشتن آلاینده‌های هوا و صدا یکی از اقدامات کنترل در روزهای آلودگی هوا خواهد بود.

وی با اشاره به وجود ۵۱ مرکز معاینه فنی خودرو سبک در سطح استان اصفهان، اضافه کرد: هفت مرکز معاینه فنی در کلان شهر اصفهان فعال است اما هنوز مرکزی برای معاینه فنی موتورسیکلت راه اندازی نشده است که شهرداری اصفهان این مهم را پیگیری می‌کند.

فعالیت ۱۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سطح استان اصفهان

شیشه‌فروش به فعالیت ۱۰ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در سطح استان اشاره کرد و افزود: پلیس راهور و شهرداری اصفهان برای انجام اقدامات در راستای پیشگیری از آلودگی هوا مسئولیت نظارت بر این مراکز را برعهده دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: در قانون هوای پاک سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه موتوری، لزوم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری و استفاده از موتورهای برقی تعیین شده است، نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری در دستور کار شهرداری اصفهان است و امسال ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید وارد سیستم کرده است.