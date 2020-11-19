خروج فینال بازها و ورود فینالیست ها به پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در زمستان سال گذشته با پذیرش هدایت پرسپولیس توانست این تیم را به چهارمین قهرمانی متوالی در رقابت‌های لیگ برتر رسانده و رکورد جدیدی را در تاریخ این مسابقات برای سرخپوشان ثبت کند.

سرمربی پرسپولیس پس از تجربه اولین قهرمانی در لیگ برتر، فرصت اندکی برای پوشش نقاط ضعف و قوت تیمش برای حضور در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا که به دلیل شیوع ویروس کرونا بطور متمرکز در کشور قطر برگزار می‌شد داشت.

گل محمدی که با جدایی علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی و علی علیپور روبرو شده بود تغییراتی را در لیست خرید و مازاد خود ایجاد کرد تا تحولی بزرگ در تیمش ایجاد کند.

ستاره‌ها رفتند حاشیه آمد

باشگاه پرسپولیس پس از قهرمانی در لیگ برتر با خداحافظی ناگهانی علی علیپور برای پیوستن به ماریتیمو پرتغال و مهدی ترابی برای رفتن به العربی قطر روبرو شد. تیمی که دیگر علیرضا بیرانوند را نیز به دلیل توافق با رویال آنتورپ بلژیک در اختیار نداشت ستاره‌های خود را که جزو بهترین‌های پرسپولیس بودند از دست داد. جدایی این بازیکنان سبب شد تا حاشیه‌های زیادی پیرامون پرسپولیس ایجاد شده و یحیی گل محمدی نیز برای رسیدگی به امور جاری باشگاه توسط مهدی رسول پناه سرپرست وقت این تیم تهدید به استعفا کرد.

شروع خریدهای بزرگ برای آسیا

همین فشارها سبب شد مدیران باشگاه پرسپولیس در روزهای ابتدایی نقل و انتقالات تابستانی تلاش زیادی را برای جذب بازیکنان مدنظر یحیی گل محمدی انجام دهند. حامد لک، عیسی آل کثیر، سعید آقایی، احسان پهلوان، میلاد سرلک، علی شجاعی و آرمان رمضانی هفت بازیکن پرسپولیس بودند که به پرسپولیس پیوستند تا این تیم با مجموعه‌ای کامل برای برگزاری ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ به قطر برود.

فینال بازها رفتند فینالیست‌ها آمدند

پرسپولیس که علیرضا بیرانوند، علی علیپور و مهدی ترابی را نیز از دست داده بود با تصمیم یحیی گل محمدی اسم کریستین اوساگونا، محمد نادری، محسن ربیع خواه و محمد انصاری را نیز از حضور در ادامه بازی‌های آسیایی کنار گذاشت تا تعدادی از آنها که با پیراهن این تیم به فینال لیگ قهرمانان نیز رسیده بودند از همراهی سرخ‌ها محروم شوند.

با این حال بازیکنان تازه وارد در کنار باتجربه‌ها توانستند عملکرد قابل قبولی در این مسابقات داشته و پرسپولیس را بار دیگر به فینال برسانند.

بوسه پرحاشیه آقای شجاع!

شجاع خلیل زاده مدافع پرسپولیس که عملکردی درخشان با پیراهن این تیم داشت پس از دعوت به تیم ملی ایران تصمیم به ترک سرخپوشان و حضور در الریان قطر گرفت. او که پس از هر بار گلزنی به تیم‌های رقیب پرسپولیس، لوگوی پیراهن این تیم را می‌بوسید هنگام امضای قرارداد با تیم قطری نیز رفتاری مشابه را انجام داد تا حاشیه‌های فراوانی برای مدافع تیم ملی ایران در فضای مجازی به همراه داشته باشد.

یحیی گل محمدی تلاش زیادی کرد بتواند گزینه مناسبی را برای انتخاب جانشین خلیل زاده در قلب خط دفاعی تیمش پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد.

محرومیت آل کثیر و انتخاب جانشین برای جانشین!

عیسی آل کثیر که به عنوان جایگزین علی علیپور به پرسپولیس آمد عملکرد درخشانی در لیگ قهرمانان آسیا با پیراهن پرسپولیس داشت اما خوشحالی جنجالی پس از گل او به پاختاکور ازبکستان با محرومیت ۶ ماهه مهاجم پرسپولیس از سوی AFC روبرو شد تا باشگاه پرسپولیس بار دیگر به فکر انتخاب جانشین برای این بازیکن بیفتد.

پرسپولیس طبق خواسته گل محمدی با محمد شریفی بازیکن جوان فصل گذشته سایپا و مهدی مهدی خانی که سال قبل در واراژدین کرواسی حضور داشت قرارداد بست تا بتوانند این تیم را در لیگ برتر فصل جاری کمک کنند..

سرخپوشان پایتخت در حالی برای رسیدن به گلات قهرمانی (پنجمین قهرمانی متوالی) تلاش خود را آغاز کرده‌اند که با جذب ۹ بازیکن و خروج هفت بازیکن بیشترین جابجایی را نسبت به سال‌های گذشته خود داشته است.