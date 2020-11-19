کلاهبرداری جدید کرونایی/ثبت نام تردد در ایام محدودیت ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی، در تشریح خبر اظهار داشت: با توجه به ابلاغیه جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا و بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت کشور مبنی بر اعلام محدودیت‌های جدید مسافرت و ترددهای درون شهری و برون شهری و نظارت‌های خاص اعلام شده و هم چنین استثنا قائل شدن برای خودروهای حوزه حمل و نقل عمومی و صاحبان مشاغل فوریتی و امدادی خاص، متأسفانه مجرمان سایبری از این وضعیت و موقعیت پیش آمده، قصد سو استفاده دارند.

این مقام مسئول ادامه داد: کلاهبرداران با راه اندازی سایت‌ها با آدرس‌های جعلی مشابه با عنوان «ثبت نام تردد در سامانه‌های حمل و نقل درون و برون شهری در ایام محدودیت‌های کرونا» اقدام به سرقت اطلاعات هویتی و بانکی شهروندان و کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیرمجاز و دریافت پول‌های هنگفت از حساب شهروندان؛ با هدایت طعمه‌های خود به صفحات فیشینگ می‌کنند.

وی ضمن بیان اینکه هرگونه اطلاع رسانی و ثبت نام و دریافت مشخصات خودروهای دارای مجوز قانونی تردد صرفاً از طریق رسانه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر صورت می‌پذیرد، از هموطنان درخواست کرد با عدم توجه به تبلیغات فریبنده که در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان های غیربومی صورت می‌پذیرد، از مراجعه به هرگونه سایت و سامانه که عناوین مشابهی دارند، خودداری کنند.

سرهنگ پاشایی در ادامه افزود: پلیس فتا ناجا و رده‌های متناظر استانی با تشکیل کارگروه ویژه ای، تمامی تخلفات متصور در حوزه محدودیت‌های کرونایی را زیر نظر داشته و تاکنون نیز ضمن شناسایی افراد مجرم و مسدودسازی سایت‌های جعلی که اهداف مجرمانه دارند، رصد و نظارت کامل بر حوزه موصوف را در اولویت مأموریتی خود قرار داده است.

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا به عموم مردم توصیه کرد : اخبار مربوط به هر گونه ارائه خدمات دولتی را صرفاً از سوی مبادی رسمی پیگیری کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.