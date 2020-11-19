به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، دولت لندن به رغم فشار اقتصادی ناشی از بحران کرونا و تنها با این هدف که جایگاه خود را در جهان پسابرگزیت تثبیت کند؛ از اختصاص بزرگترین بودجه نظامی انگلیس طی ۳۰ سال گذشته خبر داد.

در همین راستا، بوریس جانسون نخست‌وزیر انگلیس مدعی است که می‌خواهد در عصر جدید همکاری جهانی و تجارت آزاد، با اتکا به توانمندی‌های سایبری و نظامی مدرن، جایگاه رهبری این کشور را تعریف کند.

به این ترتیب، طی چهار سال آینده، ۱۶.۵ میلیارد پوند (۲۲ میلیارد دلار) به بودجه نظامی انگلیس که در حال حاضر حدود ۴۲ میلیار د پوند است؛ اضافه خواهد شد. این یک افزایش ۱۰ درصدی است.

جانسون در توجیه عملی کردن این اقدام که از مدت‌ها پیش درباره آن صحبت می‌شد؛ ادعا کرد: در دوره همه‌گیری کرونا این تصمیم را گرفتم چراکه دفاع از کشور نخستین اولویت ما است.

به ادعای وی، از بعد از دوره جنگ سرد به این سو، وضعیت جهان پرمخاطره‌تر و رقابتی‌تر از هر زمان دیگری است و انگلیس باید با خودش صادق باشد و در کنار متحدانش بایستد حال آنکه برآورده کردن چنین هدفی در گرو ارتقای توانمندی (نظامی) در سراسر جهان است.

با اجرای تصمیم جانسون، انگلیس به لحاظ بودجه نظامی در سطح اروپا در جایگاه نخست و در سطح ناتو، در جایگاه دوم بعد از آمریکا قرار می‌گیرد.