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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۴۱

با انتقاد از یک‌جانبه‌گرایی؛

چین: در مبارزه علیه هژمونی جهانی روی روسیه حساب می‌کنیم

چین: در مبارزه علیه هژمونی جهانی روی روسیه حساب می‌کنیم

وزیر خارجه چین می‌گوید هژمون‌گرایی و ‌یکجانبه‌گرایی آفات نظم بین‌الملل هستند و پکن در راه مبارزه با آنها، روی کمک روسیه حساب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روس، از اشتیاق پکن برای همکاری با مسکو در راستای مقابله با هژمونی جهانی و تمایل رو به رشد کشورها برای یکجانبه‌گرایی، سخن گفت.

وی افزد: هژمون‌گرایی و یکجانبه‌گرایی آفتی برای روابط و نظم بین‌الملل است.

وانگ همچنین از تمایل پکن برای تقویت گفتگوهای سیاسی با مسکو در باب مسائل مهم از جمله مبارزه با کرونا و احیای اقتصاد جهانی سخن گفت.

اظهارات وزیر خارجه چین در حالی بیان شد که دوره زمامداری چهار ساله دونالد ترامپ بر کاخ سفید، نمونه‌ای بارز از اوج گیری یکجانبه‌گرایی در سطح جهانی بود.

کد مطلب 5075540
مریم خرمایی

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