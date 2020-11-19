برگزاری مراسم عروسی و ترحیم در چهارمحال و بختیاری ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برگزاری مراسم عروسی و ترحیم در چهارمحال و بختیاری در راستای مقابله با کرونا طی دو هفته آینده ممنوع است، اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده برگزاری هر گونه عروسی و مراسم ترحیم به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه همکاری و همیاری مردم در راستای مقابله با کرونا ضروری است، ادامه داد: اجرای پروتکل‌های بهداشتی زمینه ساز قطع زنجیره ابتلاء در این استان است.

وی ادامه داد: طی مصوبه ستاد کرونا بخش حمل و نقل عمومی در چهارمحال و بختیاری با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند.

وی تاکید کرد: نشست با بزرگان عشایر و ایل‌های بختیاری در این استان برای جلوگیری از برگزاری مراسم عروسی و ترحیم برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: رعایت بهداشت دست‌ها، تنفس و رعایت فاصله اجتماعی مؤثر ترین راه مقابله با بیماری کووید ۱۹ محسوب می‌شود.