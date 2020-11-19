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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۰۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

برگزاری مراسم عروسی و ترحیم در چهارمحال و بختیاری ممنوع است

برگزاری مراسم عروسی و ترحیم در چهارمحال و بختیاری ممنوع است

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: برگزاری مراسم عروسی و ترحیم در چهارمحال و بختیاری در راستای مقابله با کرونا طی دو هفته آینده ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برگزاری مراسم عروسی و ترحیم در چهارمحال و بختیاری در راستای مقابله با کرونا طی دو هفته آینده ممنوع است، اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده برگزاری هر گونه عروسی و مراسم ترحیم به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه همکاری و همیاری مردم در راستای مقابله با کرونا ضروری است، ادامه داد: اجرای پروتکل‌های بهداشتی زمینه ساز قطع زنجیره ابتلاء در این استان است.

وی ادامه داد: طی مصوبه ستاد کرونا بخش حمل و نقل عمومی در چهارمحال و بختیاری با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند.

وی تاکید کرد: نشست با بزرگان عشایر و ایل‌های بختیاری در این استان برای جلوگیری از برگزاری مراسم عروسی و ترحیم برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: رعایت بهداشت دست‌ها، تنفس و رعایت فاصله اجتماعی مؤثر ترین راه مقابله با بیماری کووید ۱۹ محسوب می‌شود.

کد مطلب 5075601

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