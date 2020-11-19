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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۰:۴۵

یکی از رهبران جهاد اسلامی فلسطین خواستار شد؛

نشست فوری گروه‌های فلسطینی علیه خیانت تشکیلات خودگردان

نشست فوری گروه‌های فلسطینی علیه خیانت تشکیلات خودگردان

یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پی از سرگیری روابط تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی خواستار نشست فوری گروههای فلسطینی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «خضر عدنان» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که از سرگیری روابط میان تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که تشکیلات خودگردان هیچگاه از منجلاب این روابط بیرون نیامده بود.

وی افزود: من تعجب می‌کنم که این تشکیلات، به سخره گرفتن منطق فلسطینی‌ها را یک پیروزی برای خود می‌داند.

عدنان بیان کرد: برگزاری نشست‌های آشتی ملی با گروه‌های فلسطینی و از سرگیری روابط امنیتی با رژیم صهیونیستی در همان زمان، مسأله متضاد و عجیبی است.

وی از تمام گروه‌های فلسطینی خواست یک نشست فوری علیه ازسرگیری روابط میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی برگزار کرده و این اقدام را جنایت در حق ملت فلسطین و خیانت در حق خون شهدای فلسطینی بدانند.

تشکیلات خودگردان فلسطین پس از آنکه آمریکا، قدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی اعلام کرد، روابط خود با دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا را متوقف کرد و هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق در آورد.

از سوی دیگر، منابع خبری شامگاه روز گذشته خبر دادند که تشکیلات خودگردان فلسطین سفرای خود را نیز به منامه و ابوظبی بازگردانده است. رام‌الله پس از آنکه بحرین و امارات عادی‌سازی کامل روابط خود را با تل‌آویو اعلام کردند، سفرای خود را از این دو کشور فراخوانده بود.

پس از بازگشت روابط تشکیلات خودگردان فلسطین با تل‌آویو، «احمد یوسف» از مقام‌های ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) ضمن انتقاد از برقراری مجدد هماهنگی امنیتی با رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که قصد تشکیلات خودگردان برای تحقق آشتی ملی میان گروه‌های فلسطینی، جدی نیست.

کد مطلب 5075677
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • محمد IR ۰۱:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
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      سلام و خسته نباشید بر همه شما هموطنان گرامی و ارجمند دراین مجموعه خبرگزاری مهر .واقعا در این مسله فلسطین تشخیص دوست و دشمن با توجه به نیرنگ بازیهای این گروه تشکیلات خود گردان خیلی سخته یک روز سایه دشمن غاصب صهیونیستی را با تیر زدن یک روز دست به سینه و جلو این رژیم کودک کش ایستادن و تعظیم کردن

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