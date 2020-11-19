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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۹:۴۳

«برهم صالح» در دیدار با سفیر انگلیس:

باید به حاکمیت عراق احترام گذاشته شود

باید به حاکمیت عراق احترام گذاشته شود

رئیس جمهور عراق در جریان دیدار با سفیر انگلیس در بغداد اعلام کرد که باید به حاکمیت این کشور احترام گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «برهم صالح» رئیس جمهور عراق در جریان دیدار با «استفان هیکی» سفیر انگلیس در بغداد اعلام کرد باید به حاکمیت عراق احترام گذاشته شود.

وی در ادامه افزود که عراق نباید تبدیل به میدانی برای تسویه حساب‌ها شود. برهم صالح گفت: ما به دنبال تقویت روابط خود با انگلیس در زمینه‌های مختلف از جمله بخش‌های نظامی و امنیتی و آموزش نیروهای عراقی هستیم.

وی بیان کرد: جنگ علیه تروریسم همچنان ادامه دارد و ما به همکاری‌های بین المللی خود برای از بین بردن گروه‌های تروریستی به عنوان یک خطر فرامرزی که همگان را تهدید می‌کند ادامه می‌دهیم.

برهم صالح گفت: نیروهای امنیتی عراق در سطوح مختلف، توانستند تشکیلات تروریستی داعش را شکست دهند.

وی ادامه داد: درست است که نیروهای عراقی داعش را شکست داده اند اما برخی گروه‌های وابسته به این تشکیلات، هر از چند گاهی امنیت و ثبات شهروندان عراقی را تهدید می‌کنند.

کد مطلب 5075712
فاطمه صالحی

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