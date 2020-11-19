خبرنگار صدا و سیمای مرکز گیلان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «مرتضی محیطی» خبرنگار صدا و سیمای مرکز گیلان که ۲۱ سال سابقه همکاری با رسانه ملی را داشت، بعد از چندین روز بستری در بیمارستان به علت ابتلاء به بیماری کرونا درگذشت.

«سید مهرداد سید مهدی» رئیس خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پیامی درگذشت مرتضی محیطی خبرنگار رسانه ملی در لاهیجان را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است: