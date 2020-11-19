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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۹:۰۷

به دلیل ابتلا به کرونا؛

خبرنگار صدا و سیمای مرکز گیلان درگذشت

خبرنگار صدا و سیمای مرکز گیلان درگذشت

رشت- «مرتضی محیطی» خبرنگار صدا و سیمای مرکز گیلان به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مرتضی محیطی» خبرنگار صدا و سیمای مرکز گیلان که ۲۱ سال سابقه همکاری با رسانه ملی را داشت، بعد از چندین روز بستری در بیمارستان به علت ابتلاء به بیماری کرونا درگذشت.

«سید مهرداد سید مهدی» رئیس خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پیامی درگذشت مرتضی محیطی خبرنگار رسانه ملی در لاهیجان را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

درگذشت همکار محترم و سخت کوش جناب «مرتضی محیطی» را خدمت خانواده محترم ایشان و همه همکاران محترم خبر گیلان تسلیت عرض کرده و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای خانواده محترم ایشان صبر و اجر مسئلت دارم.
کد مطلب 5075767

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