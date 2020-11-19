به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «کنت مکنزی» فرمانده تروریست‌های آمریکایی سنتکام در نشست مجازی سیاست‌گذاران عربی آمریکایی با مطرح کردن سخنان ضد ایرانی گفت که سیاست فشار حداکثری علیه ایران دربرگیرنده اقدام نظامی نیست.

وی مدعی شد که اقدامات ایران ثبات منطقه و جهان را هدف قرار داده است.

مکنزی همچنین گفت: ایران از عراق به عنوان میدان جنگ نیابتی خود علیه ایالات متحده استفاده می‌کند و هدف نهایی‌اش اخراج آمریکا از عراق و منطقه است.

وی ادامه داد: حضور ما در منطقه یک پیام واضح و یک سیگنال مشخص را درباره توانمندی‌های ما و مهم‌تر از آن درباره اراده ما برای دفاع از شرکایمان و منافع ملی ایالات متحده ارسال می‌کند.