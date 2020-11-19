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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۲:۰۱

فرمانده سنتکام:

فشار حداکثری شامل اقدام نظامی علیه ایران نمی‌شود

فشار حداکثری شامل اقدام نظامی علیه ایران نمی‌شود

فرمانده تروریست‌های آمریکایی اعلام کرد که سیاست فشار حداکثری بر روی ایران، دربرگیرنده اقدام نظامی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «کنت مکنزی» فرمانده تروریست‌های آمریکایی سنتکام در نشست مجازی سیاست‌گذاران عربی آمریکایی با مطرح کردن سخنان ضد ایرانی گفت که سیاست فشار حداکثری علیه ایران دربرگیرنده اقدام نظامی نیست.

وی مدعی شد که اقدامات ایران ثبات منطقه و جهان را هدف قرار داده است.

مکنزی همچنین گفت: ایران از عراق به عنوان میدان جنگ نیابتی خود علیه ایالات متحده استفاده می‌کند و هدف نهایی‌اش اخراج آمریکا از عراق و منطقه است.

وی ادامه داد: حضور ما در منطقه یک پیام واضح و یک سیگنال مشخص را درباره توانمندی‌های ما و مهم‌تر از آن درباره اراده ما برای دفاع از شرکایمان و منافع ملی ایالات متحده ارسال می‌کند.

کد مطلب 5075825
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • همت IR ۲۲:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۹
      1 0
      پاسخ
      هی یانکی عمودی برو خونت نجس و گرنه افقی میفرستمت برا مامانت

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