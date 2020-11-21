۱۷۵ مدرسه در حاشیه راه های چهارمحال و بختیاری واقع شده است

عزیز الله روشن در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۷۵ مدرسه در حاشیه راه‌های چهارمحال و بختیاری قرار دارد، اظهار داشت: مناسب سازی لازم برای تردد دانش آموزان در جاده‌ها و راه‌های کنار مدارس انجام شده است.

وی بیان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه بیشتر در مسیرهای ارتباطی اطراف مدارس توسط رانندگان و موتورسواران ضروری است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به آغاز فصل بارش، عنوان کرد: بیش از ۴۰۰ راهدار در طرح زمستانی راهداری در این استان فعالیت می‌کنند.

وی تاکید کرد: شن و نمک به میزان لازم خریداری شده است و در راهدارخانه‌ها ذخیره سازی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ۴۲ راهدارخانه برای اجرای طرح راهداری زمستانه در این استان تجهیز شدند.