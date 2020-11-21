علت نامگذاری شهر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حبیب الله فرحزاد طی سخنانی در حرم حضرت معصومه (س) که از شبکه افق نیز پخش شد، اظهار کرد: یکی از هدیه‌های خوبی که می‌توانیم از راه دور به محضر ائمه داشته باشیم قرائت قرآن و هدیه کردن آن به این بزرگواران و یا صلوات بر پیامبر و آل ایشان است.

وی با بیان اینکه امام صادق علیه السلام فرمودند که بهشت ۸ درب دارد و سه درب آن به قم باز می‌شود، افزود: سرزمین قم سرزمین مهم و مقدسی است و در روایات نقل شده است که اهل قم نسبت به بقیه اهل زمین حجت هستند و علم از این سرزمین به سایر مکان‌ها منتشر می‌شود.

سخنران حرم حضرت معصومه (س) با بیان اینکه در میان فرزندان امام هفتم، حضرت معصومه سلام الله علیها از طرف مادر هم با امام رضا علیه السلام یکی هستند، گفت: ایشان به قصد دیدار برادر و آمدن به خراسان از مدینه حرکت کردند و در شهر ساوه به دست مزدوران حکومتی مسموم و یا در نقلی مجروح شدند و وقتی فهمیدند که نزدیک قم هستند فرمودند که من را به قم ببرید و وقتی به قم رسیدند مورد استقبال مردم قم قرار گرفتند و ۱۷ روز در قم بودند و بعد به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به دلیل انتخاب قم توسط حضرت معصومه سلام الله علیها، گفت: یک علت این انتخاب، تقدس سرزمین قم است و در روایت است که در شب معراج، پیامبر به بالای سرزمین قم رسیدند و دیدند که شیطان در این سرزمین سکونت کرده تا افرادی را که در صراط مستقیم هستند به بیراهه ببرد؛ لذا پیامبر به شیطان فرمودند که قم، یعنی بلند شو و از این جا برو و با دشمنان دوستداران اهل بیت علیهم‌السلام مشارکت کن.

فرحزاد گفت: در روایت داریم که شهر قم جای پای جبرئیل امین و سرزمین مقدسی است؛ یکی از امتیازهای دیگر این شهر این است که از دیرباز از زمان امام صادق علیه السلام محل اسکان و رفت و آمد علما، بزرگان، اولیا و دوستاداران خدا و اهل بیت است.

وی با بیان اینکه قم امام زادگان زیادی دارد و برخی تا حدود ۵۰۰ امام زاده را برای قم ذکر کرده اند، افزود: این شهر مأوای فاطمیون بوده و است و وجود علما، بزرگان و شخصیت‌ها در این سرزمین خودش باعث تقدس می‌شود و در روایت داریم که هر مؤمنی که بر زمینی پای می‌گذارد تا هفت طبقه زمین را پاک می‌کند.

سخنران حرم بانوی کرامت با بیان اینکه در قران داریم که حضرت ابراهیم فرمودند هر کس پیرو من است از من است، افزود: لذا پیروان اهل بیت از اهل بیت محسوب می‌شوند و ذکریا بن آدم قمی می‌گوید که من وقتی من خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم اول شب بود و ایشان همه کارهای خود را ترک کردند و با من به صحبت و گفت‌وگو پرداختند تا اذان صبح که نشان از اهمیت اهل قم دارد.

وی ادامه داد: ذکریا بن آدم خدمت امام رضا علیه السلام رسید و گفت که در قم برخی از گناهان زیاد شده و اجازه بدهید من از قم مهاجرت کنم ولی ایشان فرمودند این اجازه را به تو نمی‌دهم زیرا خدا به واسطه تو بلا را از اهل قم دفع می‌کند.

فرحزاد با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد روات حدیث ما در کتاب کافی اهل قم هستند، ابراز کرد: قم مأوای راویان و محدثینی بوده که مکتب اهل بیت را ترویج و حفظ کردند و حضرت معصومه سلام الله علیها سرآمد همه آنان است و بسیاری از بزرگان که در قم زندگی می‌کردند به زیارت ایشان می‌آمدند.

وی افزود: در زمان حیات آیت الله بروجردی شاه عربستان که به ایران آمده بود می‌خواست به دیدن ایشان در قم بیاید ولی ایشان نپذیرفتند و فرمودند او که به دیدار من می‌آید به خاطر مسلک وهابی اش به زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها نخواهد رفت و این بی احترامی به حضرت معصومه سلام الله علیها است بنابراین من هم دیدار او را نمی‌پذیرم.