مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هیات علمی علوم پزشکی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت، مهلت ثبت نام هفدهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی علوم پزشکی تا ۱۴ آذرماه تمدید شده است و این فرصت دیگر تمدید نمی شود.

هفدهمین فراخوان جذب به منظور استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاهها دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت منتشر شده است.

ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری است.

شرایط عمومی و اختصاصی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی از سوی مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت اعلام شده است.

بر اساس اعلام مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت استخدام اعضای هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی منوط به موافقت سازمان اداری استخدامی کشور با اعطای مجوز جهت جذب و منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاه های ذیربط خواهد بود.

همچنین استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت است.