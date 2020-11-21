اجرای طرح الگوی جامع آبادانی و پیشرفت در ۳ منطقه محروم لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن منصوری شامگاه جمعه در جلسه هماهنگی و ارائه گزارش طرح‌ها و برنامه‌های بنیاد علوی در سطح استان که به ریاست استاندار لرستان برگزار شد، گفت: در سال جاری حجم کمک‌های بنیاد مستضعفان به استان لرستان عدد قابل توجهی و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با بیان اینکه برخی از مأموریت‌های بنیاد مستضعفان جنبه عمومی و برخی اختصاصی داشته است، مثل ساخت مسکن محرومین و خانواده‌های پر معلول، کمک به تأمین سیمان مناطق سیل زده، ساخت خانه‌های بهداشت و تهیه زمین‌های ورزشی و…، تصریح کرد: از مبلغ ذکر شده ۴۰ میلیارد تومان به موضوع کرونا اختصاص یافته که به دستگاه‌های مختلف مثل کمیته امداد، بهزیستی، سازمان زندان‌ها و مجموعه‌های حمایتی اختصاص یافته است.

مدیرعامل بنیاد علوی یادآور شد: همچنین مبلغ ۱۲ میلیارد تومان به گروه‌های مردمی، مساجد، مجموعه‌های جهادی و تشکل‌هایی که در حوزه کرونا فعال بوده‌اند اختصاص یافته است.

منصوری با اشاره به اینکه با توافق استاندار لرستان چند منطقه از استان به عنوان مناطق محروم و مورد هدف جهت تحقق طرح الگوی جامع آبادانی و پیشرفت انتخاب شدند که شامل مناطق زز و ماهرو و زلقی در شهرستان الیگودرز و کوهدشت شمالی در شهرستان کوهدشت می‌شود، اظهار داشت: بر اساس تصمیمات قبلی با هماهنگی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران اجرایی تصمیم گرفته شد ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان الیگودرز در دو بخش ذکر شده و اعتبار ۲۰ میلیارد تومان برای کوهدشت شمالی جهت اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی و اقتصادی اختصاص یابد.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای کارآفرینی اجتماعی در مناطق هدف اختصاص یافته است.

مدیر عامل بنیاد علوی ابراز امیدواری کرد که با حمایت مردم خوب لرستان و مسئولین استان بتوانیم قدم‌های مناسبی را برای رفع محرومیت در این استان برداریم.