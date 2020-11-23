سامانه بانک اطلاعات بی سوادی در قم طراحی می شود

محمدرضا قاسمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای جذب و پوشش حداکثری سوادآموزان، تمام آموزش دهندگان و معلمان و کارمندان دولت باید در آموختن سواد به افراد کم سواد و بی سواد مشارکت نمایند، گفت: آماده هستیم تا با مشارکت افراد و دستگاه‌های مختلف فرهنگ سوادآموزی را در استان و کشور ترویج کنیم.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان قم با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی بی سوادان در سامانه‌ای تحت وب برای دسترسی اسمی به آمار کم سوادان و بی سوادان و دعوت و تشویق افراد مختلف و علاقمند برای ثبت نام در دوره‌های سوادآموزی گفت: با راه اندازی این سامانه در آینده نزدیک آمار و اطلاعات کاملی از مشخصات شناسنامه‌ای، شغلی همه گروه‌ها و طبقات جامعه هدف سوادآموزی به صورت بروز و برخط وجود در دسترس خواهد بود.

وی با اشاره به محدودیت‌های آموزش حضوری در شرایط کرونایی کشور بر سوادآموزی غیر حضوری تاکید کرد و افزود: برنامه آموزشی رادیویی دوره سوادآموزی کتاب‌های اول و دوم با عنوان «صدای دانایی»، لوح فشرده تدریس و آموزش دوره‌های انتقال و سوادآموزی، تولید محتوای الکترونیکی و فیلم آموزشی با استفاده از فضای مجازی و بهره‌مندی از شبکه‌های اجتماعی، برقراری تماس‌های صوتی و تصویری و در موارد خاص جلسات محدود با رعایت و حفظ دستورات بهداشتی در جهت پاسخ گویی به اشکالات درسی سوادآموزان و آموزش به شیوه‌های خودآموز و فرد به فرد از مهم‌ترین اقدامات در این ایام در جهت ریشه کن کردن بی سوادی بوده است.

قاسمی نیا از توجه ویژه به راه اندازی مراکز یادگیری محلی عادی و خاص در راستای بسته تحولی طرح «پیوند سواد و زندگی» خبر داد و افزود: اولویت این طرح اجرای دوره‌های آموزشی سواد آموزی همراه با فعال سازی پویش آموزش مجازی برای جذب و کیفیت حداکثری راه اندازی شده است.

وی در پایان گفت: آموزش «مدرسه محور» و سوادآموزی «جامعه محور» و همچنین توجه ویژه به سلامت افراد، نظارت بر کیفیت آموزش و پیگیری دائم تا حصول نتیجه از سیاست‌های راهبردی معاونت سوادآموزی استان می‌باشد.