تولید ۱۲ کتاب‌ صوتی با موضوع امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی مدیرعامل بهنشر گفت: بهنشر در سالهای اخیر با بازنگری در فعالیتهای خود بر سه محور اصلی معارف اسلامی، ارزشهای نظام ولایی، و سبک زندگی ایرانیاسلامی متمرکز شده است. انتشارات آستان قدس رضوی در این حوزه به تولید آثاری با موضوعات معارف اسلامی، سنت و سیره معصومان (ع)، زندگی چهارده معصوم (ع)، خاندان و یاران اهلبیت (ع)، آموزههای اخلاقی و اجتماعی، آداب و فرهنگ زائر و زیارت و حرمشناسی، فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی و سبک زندگی اقدام میکند.
وی با اشاره به انتشار ۱۵۰ کتاب از ابتدای سال جاری افزود: از این تعداد، ۶۹ اثر چاپ اول است که ۳۳ اثر در حوزه کودک و نوجوان و ۳۶ اثر در حوزه بزرگسال منتشر شده است.
مدیرعامل بهنشر تصریح کرد: حدود ۷۸ درصد کل تولیدات بهنشر در سال جاری در موضوعات معارف اسلامی، سنت و سیره اهلبیت (ع)، فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی، و سبک زندگی بوده است.
به گفته سعیدی، مجموعههای «بچههای عاشورا»، «یاران پیامبر»، «ادعیه، زیارات، نمازها، صلوات، اذکار، حرزها و نیایشهای امامرضا (ع)»، «نیایشها و ستایشهای نهجالبلاغه» و کتابهای «راهکارهای عملی در حفظ قرآن کریم»، «قطرهای از باران منا»، «فقه رسانه و ارتباطات»، «امامرضا (ع) و کرامت انسانی»، «یک سبد انجیر بچین»، «حکایتهای کمال»، «گنجینه پند و حکمت ایرانی» و «کارخونه ساخت ایران» از آثار شاخص بهنشر با موضوع معارف اسلامی و سبک زندگی ایرانیاسلامی هستند که از سال گذشته تا تیرماه سال جاری برای نوجوانان و بزرگسالان منتشر شدهاند.
وی کتابهای «بیداری»، «روطه»، «سندهایی برای محاکمه دوباره شیخ»، «سنگر علافها»، «پیرمرد و حوری» و «با همدیگر مهرباناند» را آثار برجسته این انتشارات با موضوع فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی معرفی کرد.
به گفته سعیدی، «موقف»، «آبیها»، «در سالهای دور»، «باد یمانی»، «روز برمیخیزد»، «اوسنه گوهرشاد»، «دلاندروا» و «آواز آسمانی عشق» نیز از رمانهای برجسته بهنشر طی سال ۹۸ تا تیرماه سال جاری هستند.
مدیرعامل بهنشر از افتخارات این انتشارات در جشنوارههای کشوری خبر داد و خاطرنشان کرد: انتشارات آستان قدس رضوی در سال جاری عنوان برگزیده جشنوارههای «قلم زرین» و «ایثار و شهادت» (سرخنگاران) را برای کتابهای «هزار و شصت و پانصد» و «پل جغاتو» کسب کرده است.
تولید کتابهای صوتی با موضوع امام رضا (ع)
سعیدی با اشاره به تولید ۱۲ عنوان کتاب صوتی در بهنشر گفت: در سال جاری، کتابهای صوتی «راز آن بوی شگفت» «صبح روز عید»، «باران دوشنبه» و «نشانهها» ویژه کودکان و نوجوانان و کتاب «آبیها»، «موقف» و «دعبل و زلفا» برای مخاطب بزرگسال با موضوع سیره و زندگانی امام رضا (ع) تولید شده است.
وی با اشاره به تولید ۱۷ عنوان کتاب صوتی دیگر در موضوعات امام رضا (ع)، انقلاب اسلامی و سبک زندگی اسلامی افزود: «خلوت مدیر»، «کلاغپر»، «سنگر علافها»، «تا ابد با تو میمانم»، «پیرمرد و حوری»، «باد یمانی»، «به سفارش مادرم»، «اعترافات غلامان»، مجموعه ششجلدی «روزهای جنگ»، مجموعه دوجلدی «قصههای قشنگ ایرانی» و مجموعه چهارجلدی «یاران پیامبر» در حال آمادهسازی هستند و تا سه ماه آینده به بازار عرضه خواهند شد.
رونمایی از سایت بهنشر در هفته کتاب
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به رونمایی از سایت بهنشر اشاره کرد و افزود: همزمان با هفته کتاب، سایت بهنشر به نشانی behnashr.razavi.ir با اعمال تغییراتی وسیع در محتوا و گرافیک رونمایی شد.
مدیرعامل بهنشر با اشاره به اینکه این سایت به طور ویژه در حوزه ادبیات دینی به تولید و عرضه محتوا میپردازد، ادامه داد: در این سایت، علاوه بر تغییرات گرافیکی و ایجاد هویت بصری رضوی، بخشهای باشگاه پدیدآورندگان رضوی، به اضافه نشر (نقد و بررسی آثار، گفتوگو درباره ادبیات دینی و جستارنویسی درباره کتابها)، افتخارات بهنشر و کتابخانه (معرفی کتابهای چاپشده در هر ماه) با هدف ارائه محتوا و اطلاعات به مخاطبان به سایت افزوده شد.
به گفته سعیدی، این سایت در کنار فروشگاه اینترنتی به نشانی behnashr.com دو ویترین بهنشر در معرفی و ارائه کتاب به مخاطبان هستند که ایجاد لینکهای ارتباطی متعدد و قوی بین این دو سایت، برقراری ارتباط بهنشر با مخاطبان را آسان میکند.
وی ابزار کرد: همزمان با ایجاد تغییرات در سایت، طرح تکریم و معرفی نویسندگان شاخص و فعال بهنشری نیز در هفته کتاب آغاز شد. با برنامهریزیهای صورتگرفته، هر هفته یک نویسنده در همه شبکههای اجتماعی و بسترهای اطلاعرسانی بهنشر معرفی میشود.
مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی معرفی کتابهای بهنشر در کانالها و شبکههای رسمی آستان قدس رضوی به صورت موشنگرافیک و ارائه پیشنهادهای مطالعاتی در بستههای رسانهای را از دیگر برنامه این انتشارات در هفته کتاب بیان کرد.
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