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۲ آذر ۱۳۹۹، ۹:۱۰

مدیرعامل به‌نشر اعلام کرد:

تولید ۱۲ کتاب‌ صوتی با موضوع امام رضا(ع)

تولید ۱۲ کتاب‌ صوتی با موضوع امام رضا(ع)

مدیرعامل به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) از انتشار ۱۵۰ عنوان کتاب از ابتدای سال جاری توسط این مؤسسه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سعیدی مدیرعامل به‌نشر گفت: به‌نشر در سال‌های اخیر با بازنگری در فعالیت‌های خود بر سه محور اصلی معارف اسلامی، ارزش‌های نظام ولایی، و سبک زندگی ایرانی‌اسلامی متمرکز شده است. انتشارات آستان قدس رضوی در این حوزه به تولید آثاری با موضوعات معارف اسلامی، سنت و سیره معصومان (ع)، زندگی چهارده معصوم (ع)، خاندان و یاران اهل‌بیت (ع)، آموزه‌های اخلاقی و اجتماعی، آداب و فرهنگ زائر و زیارت و حرم‌شناسی، فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی و سبک زندگی اقدام می‌کند.

وی با اشاره به انتشار ۱۵۰ کتاب از ابتدای سال جاری افزود: از این تعداد، ۶۹ اثر چاپ اول است که ۳۳ اثر در حوزه کودک و نوجوان و ۳۶ اثر در حوزه بزرگ‌سال منتشر شده است.

مدیرعامل به‌نشر تصریح کرد: حدود ۷۸ درصد کل تولیدات به‌نشر در سال جاری در موضوعات معارف اسلامی، سنت و سیره اهل‌بیت (ع)، فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی، و سبک زندگی بوده است.

به گفته سعیدی، مجموعه‌های «بچه‌های عاشورا»، «یاران پیامبر»، «ادعیه، زیارات، نمازها، صلوات، اذکار، حرزها و نیایش‌های امام‌رضا (ع)»، «نیایش‌ها و ستایش‌های نهج‌البلاغه» و کتاب‌های «راهکارهای عملی در حفظ قرآن کریم»، «قطره‌ای از باران منا»، «فقه رسانه و ارتباطات»، «امام‌رضا (ع) و کرامت انسانی»، «یک سبد انجیر بچین»، «حکایت‌های کمال»، «گنجینه پند و حکمت ایرانی» و «کارخونه ساخت ایران» از آثار شاخص به‌نشر با موضوع معارف اسلامی و سبک زندگی ایرانی‌اسلامی هستند که از سال گذشته تا تیرماه سال جاری برای نوجوانان و بزرگ‌سالان منتشر شده‌اند.

وی کتاب‌های «بیداری»، «روطه»، «سندهایی برای محاکمه دوباره شیخ»، «سنگر علاف‌ها»، «پیرمرد و حوری» و «با همدیگر مهربان‌اند» را آثار برجسته این انتشارات با موضوع فرهنگ و گفتمان انقلاب اسلامی معرفی کرد.

به گفته سعیدی، «موقف»، «آبی‌ها»، «در سال‌های دور»، «باد یمانی»، «روز برمی‌خیزد»، «اوسنه گوهرشاد»، «دل‌اندروا» و «آواز آسمانی عشق» نیز از رمان‌های برجسته به‌نشر طی سال ۹۸ تا تیرماه سال جاری هستند.

مدیرعامل به‌نشر از افتخارات این انتشارات در جشنواره‌های کشوری خبر داد و خاطرنشان کرد: انتشارات آستان قدس رضوی در سال جاری عنوان برگزیده جشنواره‌های «قلم زرین» و «ایثار و شهادت» (سرخ‌نگاران) را برای کتاب‌های «هزار و شصت و پانصد» و «پل جغاتو» کسب کرده است.

تولید کتاب‌های صوتی با موضوع امام رضا (ع)

سعیدی با اشاره به تولید ۱۲ عنوان کتاب صوتی در به‌نشر گفت: در سال جاری، کتاب‌های صوتی «راز آن بوی شگفت» «صبح روز عید»، «باران دوشنبه» و «نشانه‌ها» ویژه کودکان و نوجوانان و کتاب «آبی‌ها»، «موقف» و «دعبل و زلفا» برای مخاطب بزرگ‌سال با موضوع سیره و زندگانی امام رضا (ع) تولید شده است.

وی با اشاره به تولید ۱۷ عنوان کتاب صوتی دیگر در موضوعات امام رضا (ع)، انقلاب اسلامی و سبک زندگی اسلامی افزود: «خلوت مدیر»، «کلاغ‌پر»، «سنگر علاف‌ها»، «تا ابد با تو می‌مانم»، «پیرمرد و حوری»، «باد یمانی»، «به سفارش مادرم»، «اعترافات غلامان»، مجموعه شش‌جلدی «روزهای جنگ»، مجموعه دوجلدی «قصه‌های قشنگ ایرانی» و مجموعه چهارجلدی «یاران پیامبر» در حال آماده‌سازی هستند و تا سه ماه آینده به بازار عرضه خواهند شد.

رونمایی از سایت به‌نشر در هفته کتاب

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به رونمایی از سایت به‌نشر اشاره کرد و افزود: هم‌زمان با هفته کتاب، سایت به‌نشر به نشانی behnashr.razavi.ir با اعمال تغییراتی وسیع در محتوا و گرافیک رونمایی شد.

مدیرعامل به‌نشر با اشاره به اینکه این سایت به طور ویژه در حوزه ادبیات دینی به تولید و عرضه محتوا می‌پردازد، ادامه داد: در این سایت، علاوه بر تغییرات گرافیکی و ایجاد هویت بصری رضوی، بخش‌های باشگاه پدیدآورندگان رضوی، به اضافه نشر (نقد و بررسی آثار، گفت‌وگو درباره ادبیات دینی و جستارنویسی درباره کتاب‌ها)، افتخارات به‌نشر و کتابخانه (معرفی کتاب‌های چاپ‌شده در هر ماه) با هدف ارائه محتوا و اطلاعات به مخاطبان به سایت افزوده شد.

به گفته سعیدی، این سایت در کنار فروشگاه اینترنتی به نشانی behnashr.com دو ویترین به‌نشر در معرفی و ارائه کتاب به مخاطبان هستند که ایجاد لینک‌های ارتباطی متعدد و قوی بین این دو سایت، برقراری ارتباط به‌نشر با مخاطبان را آسان می‌کند.

وی ابزار کرد: هم‌زمان با ایجاد تغییرات در سایت، طرح تکریم و معرفی نویسندگان شاخص و فعال به‌نشری نیز در هفته کتاب آغاز شد. با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، هر هفته یک نویسنده در همه شبکه‌های اجتماعی و بسترهای اطلاع‌رسانی به‌نشر معرفی می‌شود.

مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی معرفی کتاب‌های به‌نشر در کانال‌ها و شبکه‌های رسمی آستان قدس رضوی به صورت موشن‌گرافیک و ارائه پیشنهادهای مطالعاتی در بسته‌های رسانه‌ای را از دیگر برنامه این انتشارات در هفته کتاب بیان کرد.

کد مطلب 5077405

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