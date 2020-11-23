خبری که بر تلخی این روزها افزود/ باور دشوار خاموشی صدایی باصلابت

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته دوم آذر چنگیز جلیلوند بعد از یک دوره بیماری بر اثر کرونا دار فانی را وداع گفت. جمعی از مدیران صداوسیما برای این هنرمند و صدای ماندگار عرصه دوبله پیام تسلیت صادر کردند.

حمید شاه آبادی معاون سیما در پیامی درگذشت چنگیز جلیلوند، دوبلور توانمند و پیشکسوت تلویزیون را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون

خاموش شدن صدای باصلابت و دلنشین چنگیز جلیلوند، باورش دشوار است. این هنرمند مردمی سال‌های سال صدایش با هنر این کشور ممزوج و به خاطره ای فراموش نشدنی برای نسل های مختلف تبدیل شده است.

مرحوم چنگیز جلیلوند هم به عنوان صداپیشه ای برجسته و صاحب سبک و هم بازیگری فاخر و توانا، از همکاران ممتاز ما در تلویزیون بود. صدای او بر ده ها فیلم و سریال داخلی و خارجی ماندگار شد. جلیلوند همچنین طی سال های اخیر با همکاری در چند سریال با مضامین ارزشی و انقلابی همچون «نوشدارو»، «معمای شاه»،«یلدا» و همچنین آخرین آن سال گذشته در سریال الف ویژه «سلمان فارسی» به عنوان بازیگر، تعهد و تعلق خاطر خودش به این گونه مضامین را اثبات کرده بود.

‎اینجانب مراتب تسلیت خود را به خانواده محترم این هنرمند و ملت هنردوست کشورمان ابراز داشته و برای آن عزیزان سفر کرده علو درجات را از درگاه حق مسألت دارم.»

علی دارابی معاون امور استان های رسانه ملی نیز متن پیان تسلیتی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

«هنرمند دیگری از مردان هنر و فرهنگ سرزمینمان پر کشید و مردمانی را داغدار خود کرد که اشک‌ها و لبخندهایشان با صدای او گره خورده بود، هنرمندی نام آشنا که جان مایه هنر خویشتن را به سرمایه تلاش خستگی‌ناپذیرش پیوند زد و هنری جاودانه آفرید.

معاون رسانه ملی در پیام تسلیت خود تصریح کرده است: زنده یاد چنگیز جلیلوند، بعد از عمری تلاش وصف‌ناپذیر در ساحت هنر، جان به جان آفرین تسلیم کرد و خیل عظیم دوستداران خود را در سوگ نشاند.

وی با تسلیت این ضایعه جبران‌ناپذیر به جامعه هنری و فرهنگی ایران، از خداوند بزرگ برای آن مرحوم، طلب مغفرت و اجر و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داشته است.»

همچنین علی بخشی زاده معاون صدا نوشت:

«یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ

نمی‌دانم جهان را چه شده است که تمام ماندگاران یادگار می شوند.

گرچه قرار ما ماندن در این سرای رفتن نیست، اما بی‌قرار ماندگارهای یادگار شده‌ایم.

و متاسفانه چنگیز جلیلوند هم بی‌قرارمان کرد.

این چهره ماندگار، مهربان و برجسته، در زمره انسان‌هایی بود که در عرصه هنر صداپیشگی، خاطرات فراوانی را در ذهن و ضمیر مردم عزیز کشورمان به یادگار گذاشت و در قلب‌ها جاودان خواهد ماند و چه سخت است باور رفتن هنرمندانی که زندگی خود را وقف عشق ورزیدن به مردم خود کردند و هنرمندانه زیستند و با ظرافت هر چه تمام در رفتار خود الگویی بودند برای نسل جوان جویای هنر.

و گرچه این هنرمند خوش‌نام از میان ما رفت اما در دیار باقی آرام گرفت.

اینجانب فقدان این هنرمند محجوب و محبوب را به همه علاقه‌مندان وی و اهالی جلیل‌القدر فرهنگ و هنر و همکاران عزیزم در رسانه‌ملی و همچنین خانواده گرامی آن مرحوم صمیمانه تسلیت می‌گویم.

از خداوند متعال برای روح آن عزیز از دست رفته آرامش ابدی و علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و شکیبایی آرزومندم.»

نیکنام حسین پور مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز در پیامی اینگونه تسلیت گفت:

«خبر درگذشت استاد چنگیز جلیلوند بر تلخی این روزهایمان افزود. استاد جلیلوند از صداپیشگان مطرحی بود که با صدای خاص و خارق‌العاده اش به جای بازیگران مشهور بسیاری گویندگی کرده است. از ویژه ترین آثار او می‌توان به گویندگی به‌جای بازیگری چون مارلون براندو اشاره کرد که توانایی و درک هنری ویژه‌ای را می‌طلبید.

چنگیز جلیلوند استاد بی بدیل عرصه دوبله در بازیگری نیز خوش درخشید و آثار قابل توجهی از خود به جای گذاشت. استاد جلیلوند با صدایش یادگاری های بسیاری برای ما خلق کرد و در ذهن جامعه هنری و مردم زنده و ماندنی است.

زمانی که ایشان به ویروس کرونا مبتلا شده بود سلامتی ایشان دغدغه و آرزوی همه ما و جامعه بود، اما متاسفانه تقدیر چنین رقم خورد که ایشان در میان ما نباشد و ما غم این ضایعه را به دوش بکشیم.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به جامعه هنری، پیشکسوتان هنر و خانواده محترم ایشان از درگاه خداوند منان برای این استاد گرامی آمرزش الهی و برای بازماندگان صبر خواستارم.»