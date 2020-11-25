تخلفات بهداشتی اصناف را به ۱۹۰ اطلاع دهید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین حیدری، بعد از ظهر چهارشنبه در ارتباط زنده با شبکه خبر، گفت: مردم در صورتی که قصد دارند شکایت یا گزارشی درباره ادامه فعالیت یا باز بودن سایر مشاغلی که در شهرهای قرمز و نارنجی طبق پروتکل نباید باز باشند، ارائه دهند، با شماره تلفن ۱۲۴ مربوط به وزارت صمت تماس بگیرند تا همکاران ما در وزارت صمت پیگیری کنند.

وی در خصوص نحوه شکایت از افراد یا مشاغلی که پروتکل‌های بهداشتی و همچنین محدودیت‌های اعلامی را رعایت نمی‌کنند، افزود: در ابتدا از کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، تشکر می‌کنم، امیدواریم با رعایت و دقت بیشتر در رعایت پروتکل‌ها بتوانیم آثار زیانبار این بیماری را کاهش دهیم.

حیدری ادامه داد: در صورتی که مردم در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مشاغلی که در سطح یک تعریف شدند و باز هستند، مشکلاتی را مشاهده کردند، حتماً با شماره ۱۹۰ تماس بگیرند و مسائل بهداشتی مربوط به مشاغل باز را به اطلاع ما برسانند تا رسیدگی کنیم.

وی افزود: از طرفی در صورتی که قصد دارند شکایت یا گزارشی درباره ادامه فعالیت یا باز بودن سایر مشاغلی که در شهرهای قرمز و نارنجی طبق پروتکل نباید باز باشند، ارائه دهند، با شماره تلفن ۱۲۴ مربوط به وزارت صمت تماس بگیرند تا همکاران ما در وزارت صمت پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، تاکید کرد: امیدواریم با گزارش‌های مردم درباره تخلفات احتمالی در زمینه عدم رعایت پروتکل‌ها، بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم تا بهتر بتوان با بحران کووید ۱۹ مقابله کرد.