دستور وزیر ورزش برای استفاده از ظرفیتهای ورزشی درطرح مدیریت کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به جهت استفاده از ظرفیت و امکانات مجموعههای ورزشی و در راستای توسعه اهداف این قرارگاه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار کولیوند ابتدا از همکاریهای مستمر این وزارتخانه با سازمان اورژانس کشور در راستای خدمت رسانی به هموطنان تقدیر و تشکر کرد و گفت: وزیر محترم و همه همکاران وزارت ورزش و جوانان در زمان بحران، همواره در کنار سازمان اورژانس کشور بوده و امکانات خود را در اختیار این سازمان قرار داده است و همیشه از پیشتازان کمک در مواقع بحران به ما و مردم عزیزمان بودهاند.
وی افزود: در زمان سیل و زلزلههای اخیر نیز وزارت ورزش، با در اختیار گذاشتن مجموعهها و اماکن ورزشی به سازمان اورژانس کشور، جهت خدمات رسانی سریعتر و همچنین به مردم، به عنوان مکانی امن جهت پناهگاه، برگ زرینی در پرونده خود ثبت کرده است و این خود جای تقدیر دارد.
کولیوند اضافه کرد: وزارت ورزش در مجموعههای ورزشی سراسر کشور، محلهایی مناسب را برای احداث پایگاه در نظر گرفت که این امر خود باعث، توسعه و افزایش کیفیت خدمات رسانی سازمان اورژانس کشور به هموطنان شده است.
وی اهداف و سیاستهای قرارگاه پشتیبانی شهید حاج قاسم سلیمانی را تشریح کرد و یکی از اهداف اصلی آن را حفظ کرامت و ارزش هموطنان خواند.
سلطانی فر نیز در این نشست اهداف و سیاستهای قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا را ارزشمند شمرد و ضمن ابراز خرسندی از همکاری با این طرح، قول مساعد داد که تمامی خوابگاهها، محیطهای سیاحتی، اقامتی و سالنهای ورزشی تحت امر این وزارتخانه در سراسر کشور، در اختیار قرارگاه پشتیبانی شهید حاج قاسم سلیمانی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در همکاری و همراهی با قرارگاه پشتیبانی شهید حاج قاسم سلیمانی که هدف آن خدمت به مردم شریف ایران است، هیچگونه محدودیتی نخواهیم داشت و در نامهای به تمامی معاونین، ادارات کل و نمایندگان تحت امر وزارت ورزش در تمامی استانها، دستور همکاری با سازمان اورژانس کشور در این طرح بزرگ و ملی را با تمامی امکانات و ظرفیتها خواهم داد.
وی طی نامهای دستورات خود را به صورت مکتوب برای اقدام همکاری صادر کرد.
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