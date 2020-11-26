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۶ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۶

طی دیدار سلطانی فر و کولیوند انجام شد؛

دستور وزیر ورزش برای استفاده از ظرفیتهای ورزشی درطرح مدیریت کرونا

دستور وزیر ورزش برای استفاده از ظرفیتهای ورزشی درطرح مدیریت کرونا

وزیر ورزش و جوانان در دیدار با رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح مدیریت کرونا گفت: تمامی ظرفیت ها و امکانات وزارت ورزش در اختیار قرارگاه پشتیبانی شهید حاج قاسم سلیمانی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به جهت استفاده از ظرفیت و امکانات مجموعه‌های ورزشی و در راستای توسعه اهداف این قرارگاه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار کولیوند ابتدا از همکاری‌های مستمر این وزارتخانه با سازمان اورژانس کشور در راستای خدمت رسانی به هموطنان تقدیر و تشکر کرد و گفت: وزیر محترم و همه همکاران وزارت ورزش و جوانان در زمان بحران، همواره در کنار سازمان اورژانس کشور بوده و امکانات خود را در اختیار این سازمان قرار داده است و همیشه از پیشتازان کمک در مواقع بحران به ما و مردم عزیزمان بوده‌اند.

وی افزود: در زمان سیل و زلزله‌های اخیر نیز وزارت ورزش، با در اختیار گذاشتن مجموعه‌ها و اماکن ورزشی به سازمان اورژانس کشور، جهت خدمات رسانی سریع‌تر و همچنین به مردم، به عنوان مکانی امن جهت پناهگاه، برگ زرینی در پرونده خود ثبت کرده است و این خود جای تقدیر دارد.

کولیوند اضافه کرد: وزارت ورزش در مجموعه‌های ورزشی سراسر کشور، محل‌هایی مناسب را برای احداث پایگاه در نظر گرفت که این امر خود باعث، توسعه و افزایش کیفیت خدمات رسانی سازمان اورژانس کشور به هموطنان شده است.

وی اهداف و سیاست‌های قرارگاه پشتیبانی شهید حاج قاسم سلیمانی را تشریح کرد و یکی از اهداف اصلی آن را حفظ کرامت و ارزش هموطنان خواند.

سلطانی فر نیز در این نشست اهداف و سیاست‌های قرارگاه پشتیبانی طرح آموزش، بیماریابی و جداسازی مدیریت کرونا را ارزشمند شمرد و ضمن ابراز خرسندی از همکاری با این طرح، قول مساعد داد که تمامی خوابگاه‌ها، محیط‌های سیاحتی، اقامتی و سالن‌های ورزشی تحت امر این وزارتخانه در سراسر کشور، در اختیار قرارگاه پشتیبانی شهید حاج قاسم سلیمانی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در همکاری و همراهی با قرارگاه پشتیبانی شهید حاج قاسم سلیمانی که هدف آن خدمت به مردم شریف ایران است، هیچ‌گونه محدودیتی نخواهیم داشت و در نامه‌ای به تمامی معاونین، ادارات کل و نمایندگان تحت امر وزارت ورزش در تمامی استان‌ها، دستور همکاری با سازمان اورژانس کشور در این طرح بزرگ و ملی را با تمامی امکانات و ظرفیت‌ها خواهم داد.

وی طی نامه‌ای دستورات خود را به صورت مکتوب برای اقدام همکاری صادر کرد.

کد مطلب 5081277

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