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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۷

در گفت و گو با مهر عنوان شد؛

۲۱ درصد تولیدات بخش کشاورزی اختصاص به محصولات دامی دارد

۲۱ درصد تولیدات بخش کشاورزی اختصاص به محصولات دامی دارد

شهرکرد- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۱ درصد تولیدات بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری اختصاص به محصولات دامی دارد.

سام مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۱ درصد تولیدات بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری اختصاص به محصولات دامی دارد، اظهار داشت: هم اکنون چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های برتر در تولید شیر، گوشت قرمز و سفید، ماهی و… است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری سالانه ۲۵۶ هزار تن شیر تولید می‌کند.

وی ادامه داد: سالانه دو هزار و ۹۰۰ تن محصول عسل در استان چهارمحال و بختیاری می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سالانه ۲۶ هزار تن گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

کد مطلب 5090650

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