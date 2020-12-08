۲۱ درصد تولیدات بخش کشاورزی اختصاص به محصولات دامی دارد

سام مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۱ درصد تولیدات بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری اختصاص به محصولات دامی دارد، اظهار داشت: هم اکنون چهارمحال و بختیاری یکی از استان‌های برتر در تولید شیر، گوشت قرمز و سفید، ماهی و… است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری سالانه ۲۵۶ هزار تن شیر تولید می‌کند.

وی ادامه داد: سالانه دو هزار و ۹۰۰ تن محصول عسل در استان چهارمحال و بختیاری می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سالانه ۲۶ هزار تن گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.