ابراز نارضایتی از وضعیت بودجه پژوهشی در لایحه ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین رحیمی در نشست خبری امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره وضعیت بودجه پژوهشی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: رشد بودجه عمومی کشور در لایحه ۱۴۰۰، ۴۲ درصد است و رشد بودجه دانشگاه‌های کشور نیز همین حدود است یعنی در چارچوب رشد میانگین کشوری.

وی با اشاره به اینکه بودجه پژوهشگاه‌های کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۳۶-۳۵ درصد رشد داشته است، گفت: هنوز ارزش قابلیت‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده توسط پژوهشگاه‌های کشور شناخته نشده و همچنان نهادهای برنامه‌ریز ما به دانشگاه‌ها توجه بیشتری دارند. نهادهای ارشد از قابلیت‌های پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم و دستگاه‌ها در طول دو دهه اخیر مطلع نشده‌اند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ادامه داد: بسیاری از پارک‌های علم و فناوری ما تازه تأسیس و نوپا هستند و باید به آنها توجه ویژه‌ای شود. پارک‌های علم و فناوری یکی از مؤلفه‌های مهم زیست‌بوم علم و فناوری کشور هستند. برنامه آموزش عالی این است که دیگر توسعه کمی نداشته باشد چرا که کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که باید به حوزه فناوری‌های پیشرفته و پیچیده توجه ویژه‌ای کند.

رحیمی رشد بودجه پارک‌های علم و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را ۳۳ درصد عنوان کرد و گفت: ردیف متمرکز پژوهش و فناوری در این لایحه ۱۱.۵ درصد رشد داشته است؛ اهل شکایت و گله نیستم و مراجع قانونگذار هر آنچه را که تصویب کنند، ما سعی خواهیم کرد که از منابع در نظر گرفته شده بهترین بهره را ببریم. ولی نکته اینجاست که اگر کشوری می‌خواهد در سطح جهان رتبه بالایی در حوزه پژوهش و فناوری داشته باشد، مدیران ارشد آن حوزه باید قضاوت کنند که چقدر از این حوزه حمایت شود البته قبول دارم که پارک‌های علم و فناوری ما نباید دائماً پول بخواهند ولی ما موظف هستیم زیرساخت‌های آنها را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه از رشد بودجه خودمان در حوزه پژوهش و فناوری راضی نیستیم، خاطرنشان کرد: هر چه مقتضیات کشور باشد و هر عددی که تصویب شود، ما بهترین اقدام را خواهیم داشت.

در ادامه مهدی کشمیری مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره وضعیت بودجه پارک‌های علم و فناوری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ توضیح داد و گفت: بودجه پارک‌ها یک بحث جدی است و ما مشکلاتی در این خصوص داریم. بر اساس پیگیری‌هایی که داشتیم اواخر سال ۹۷ اتفاق خوبی در بودجه پارک‌ها افتاد اما خلاءهایی همچنان وجود دارد.

وی افزود: امسال بودجه پارک‌ها ۳۳ درصد رشد پیدا کرده و این عدد کمتر از آن چیزی است که ما انتظار داشتیم. به هر حال پیگیر هستیم تا اصلاحاتی در بودجه پارک‌ها انجام شود البته در بودجه پارک‌ها ردیف جدیدی باز شده تحت عنوان «زیرساخت‌های پارک‌های علم و فناوری» که اتفاق مثبتی است.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: این انتقاد به کل مجموعه اجرایی کشور وارد است و منابعی که این حوزه به آن نیاز دارند، به اندازه کافی پیش‌بینی نشده است.

کشمیری در پاسخ به این سؤال که بودجه برخی پارک‌های علم و فناوری در لایحه بسیار پایین دیده شده است، گفت: بودجه تعدادی از پارک‌ها در لایحه آنطور که باید باشد، تعیین نشده مانند بودجه پارک علم و فناوری البرز که باید اصلاح شود. ما امیدواریم این اعداد در سازمان برنامه و بودجه یا در مجلس اصلاح شوند.

وی در ادامه تصریح کرد: نقش وزارت علوم در نهایی کردن اعداد خیلی پررنگ نیست و با توجه به امکانات کشور و معیارهایی که در توزیع منابع وجود دارد، چنین اتفاقی رخ می‌دهد.