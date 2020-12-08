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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۹

دبیر ستاد تنظیم بازار:

هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی ممنوع است

هرگونه افزایش قیمت محصولات لبنی ممنوع است

دبیر ستاد تنظیم بازار بیان کرد: بنا شد تا به انجمن صنایع لبنی تذکر جدی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داده شود چرا که هر گونه افزایش قیمتی بدون هماهنگی تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، عباس قبادی در جلسه ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: تنظیم بازار تخم مرغ با توجه به تسهیل بهتر ورود نهاده‌های دام و طیور به کشور، شرایط مناسبی پیدا کرده است. همچنین بنا شد تا به انجمن صنایع لبنی تذکر جدی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها داده شود چرا که هر گونه افزایش قیمتی بدون هماهنگی تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به تأمین ۱۰۰ درصدی نهاده‌های مورد نیاز کشور، تصریح کرد: اگر دپوی کالاهای اساسی در گمرکات کشور بیش از یک ماه طول بکشد به عنوان کالای متروکه تحویل سازمان اموال تملیکی شده و وارد شبکه توزیع خواهد شد تا از بروز التهاب در بازار جلوگیری شود.

معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت افزود: روند چشمگیر افزایش قیمت اقلام خوراکی در بازارهای جهانی بر روی بازار داخلی نیز تأثیر خواهد گذاشت اما با تدابیر در نظر گرفته شده این تغییر به حداقل میزان ممکن می‌رسد.

قبادی با بیان اینکه موجودی کالاهای اساسی در کشور مناسب است، گفت: هدف ستاد تنظیم بازار وفور کالا و عرضه مناسب و به موقع اقلام و کالاهای معیشتی مردم است که الحمدالله شرایط مناسبی در این حوزه داریم.

وی در ادامه در خصوص مرغ و تخم مرغ، بیان کرد: تولید کنندگان مرغ با سخت‌ترین شرایط اقتصادی تولیدات خود را عرضه کردند و کاملاً فرایند آن مشخص است.

دبیر کارگروه تنظیم بازار تصریح کرد: امیدوار هستیم این کارگروه نقش خود را در بخش‌های مختلف ایفا کند.

کد مطلب 5090928

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