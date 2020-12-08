دستگاه پیشرفته سی تی آنژیوگرافی وارد کرمانشاه شد

محمود رضا مرادی عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سی تی آنژیوگرافی ۲۵۶ اسلایس دنیا ساخت کمپانی زیمنس کشور آلمان وارد کرمانشاه شد.

وی افزود: سی تی آنژیوگرافی روش جدید تشخیصی برای بررسی شریان‌های مختلف از جمله کرونری قلب بدون نیاز به آنژیوگرافی تهاجمی قلبی (روش رایج) است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: این تصویر برداری چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و اطلاعات بسیار مفیدی درباره آناتومی و وضعیت ساختمان‌های داخلی قلب، آنومالی‌های مادرزادی و نیز عروق قلب ارائه می‌دهد.

مرادی تصریح کرد: در مقایسه با روش آنژیوگرافی رایج که با کاتتریسم شریانی از طریق شریان فمورال (در کشاله ران) در آئورت و ورودی شریان‌های قلبی و تزریق ماده حاجب به درون عروق کرونری انجام می‌شود، سی تی آنژیوگرافی قلبی به مراتب کمتر تهاجمی بوده و روش بسیار راحت تری برای بیمار است.

وی ادامه داد: تأمین این دستگاه با مشارکت مالی بانک‌های ملی، سپه و صنعت و معدن و حمایت بسیار خوب مهندس بازوند استاندار کرمانشاه و با پیگیری‌های تیم مدیریتی دانشگاه به ثمر نشسته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه بیان کرد: ارزش ریالی این دستگاه با ارز آزاد نزدیک به ۴۵ میلیارد تومان می‌باشد و در مرکز اینترونشنال آنژیوگرافی- رادیولوژی و استروک سنتر مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع)، نصب و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی گفت: این دستگاه در این سطح، در بخش دولتی استان‌های غرب کشور همدان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام وجود ندارد.

مرادی افزود: همچنین پیش از این تجهیزات تشخیصی درمانی بسیار پیشرفته و گرانبها یعنی یک دستگاه آنژیوگرافی بای پلین و یک دستگاه MRI سه تسلا در این مجتمع بیمارستانی نصب گردیده است.