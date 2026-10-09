به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احد آزادی‌خواه شامگاه جمعه در نخستین نشست هم‌اندیشی و هماهنگی برگزاری جشنواره‌ها و همایش بین‌المللی مبل و منبت جهانشهر ملایر اظهار کرد: حمایت همه‌جانبه از فعالان این عرصه، توسعه زیرساخت‌های تولید، تقویت بازارهای فروش و فراهم‌سازی زمینه حضور موثر در بازارهای بین‌المللی باید در اولویت برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ارزشمند ملایر به عنوان شهر جهانی مبل و منبت تاکید کرد و با اشاره به پیگیری‌های مستمر خود در حمایت از این هنر صنعت، برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های بین‌المللی را فرصتی راهبردی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان، تولیدکنندگان و صنعتگران ملایری دانست و ادامه داد: تحقق اهداف توسعه‌ای این حوزه نیازمند هم‌افزایی، انسجام مدیریتی و مشارکت موثر تمامی دستگاه‌های مرتبط، شهرداری، اتحادیه درودگران و فعالان بخش خصوصی است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد بیان کرد: با هماهنگی مجموعه‌های ذی‌ربط، مقدمات برگزاری جشنواره بین‌المللی مبل و منبت ملایر فراهم خواهد شد و سفرا، نمایندگان دیپلماتیک و مسئولان بین‌المللی از کشورهای مختلف برای حضور در این رویداد دعوت خواهند شد تا زمینه معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های اقتصادی، هنری و صادراتی ملایر در سطح جهانی فراهم شود.

وی با تاکید مجدد بر استمرار پیگیری‌ها و حمایت‌های خود از توسعه هنر صنعت مبل و منبت شهرستان ملایر خواستار تدوین برنامه‌ای جامع، عملیاتی و هماهنگ برای برگزاری جشنواره بین‌المللی شد.

فرماندار ویژه ملایر در ادامه این نشست بر اهمیت توسعه کمی و کیفی این رویدادها و ارتقای سطح برگزاری آن‌ها به جشنواره‌های بین‌المللی تاکید کرد و دیدگاه‌ها و پیشنهادهایی در زمینه هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز ارائه داد.

سعید کتابی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی، مشارکت موثر بخش خصوصی، حمایت از تولیدکنندگان و تقویت زیرساخت‌های صادراتی می‌تواند جایگاه ملایر را در بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش ارتقا دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان نیز در ادامه برگزاری این‌گونه رویدادها را عاملی موثر در افزایش گردش مالی، رونق کسب‌وکارها، توسعه گردشگری و تقویت بازار فروش محصولات مبل و منبت دانست.

محمدرضا اکبری با اشاره به جایگاه جهانی ملایر در این هنر صنعت بر ضرورت توسعه طرح‌های حمایتی، تقویت ظرفیت‌های تولیدی و معرفی گسترده‌تر توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران ملایری در سطح ملی و بین‌المللی تاکید کرد و برگزاری جشنواره‌های هدفمند را بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذار و گسترش تعاملات اقتصادی دانست.

ضرورت توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری ملایر

شهردار ملایر در ادامه به تشریح ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود و همچنین طرح‌های در دست تکمیل و تجهیز در حوزه اسکان، خدمات رفاهی و میزبانی از گردشگران پرداخت و با تاکید بر ضرورت توسعه و تقویت زیرساخت‌های گردشگری متناسب با جایگاه جهانی ملایر فراهم‌سازی امکانات مطلوب اقامتی، رفاهی و خدماتی را از الزامات اساسی برگزاری موفق جشنواره‌ها و همایش‌های بین‌المللی دانست.

مجید فرجی خاطرنشان کرد: ارتقای زیرساخت‌های شهری و گردشگری علاوه بر افزایش رضایتمندی گردشگران و میهمانان نقش موثری در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و هنری ملایر، رونق صنعت گردشگری و تثبیت جایگاه این شهرستان به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری و رویدادهای بین‌المللی ایفا خواهد کرد.