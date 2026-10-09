تشکیل مجمع نمایندگان ملت مبعوث شده برای پیگیری مطالبات مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آریائی‌نژاد شامگاه جمعه در جمع حاضران در پایگاه بعثت و شرکت‌کنندگان در کاروان خودرویی «به سوی ظهور» با اشاره به پیوند دین و سیاست بر ضرورت حضور ارزش‌های دینی در عرصه تصمیم گیری‌های سیاسی و اجتماعی تاکید کرد و وحدت حول محور ولایت فقیه را از اصول اساسی حفظ انسجام کشور دانست.

وی ضمن تشریح دیدگاه‌های خود درباره عملکرد برخی مسئولان و نحوه مواجهه با جریان‌های سیاسی بر ضرورت حفظ انسجام ملی، هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان و تقویت روحیه امید و مقاومت تاکید کرد و ادامه داد: ایستادگی بر اصول و حفظ وحدت می‌تواند زمینه‌ساز عبور کشور از شرایط دشوار باشد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور مستمر مردم، هوشیاری و وحدت حول محور ولایت رمز عبور از تهدیدها است به شرایط کشور و ضرورت حفظ آمادگی و هوشیاری عمومی اشاره کرد و بر اهمیت حضور مستمر مردم در صحنه، تقویت بصیرت و حفظ وحدت حول محور ولایت فقیه تاکید کرد.

وی با اشاره به وضعیت فعالیت مجلس شورای اسلامی، گفت: نسبت به شرایط موجود و تاخیر در بازگشایی مجلس انتقادهایی وجود دارد اما ملاحظات امنیتی نیز در این زمینه مطرح است و برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی با حضور بخشی از نمایندگان مجلس در آینده نزدیک اجرا خواهد شد.

آریایی نژاد با اشاره به تهدیدهای احتمالی دشمنان علیه کشور بر ضرورت حفظ آمادگی، هوشیاری و حضور مستمر مردم تاکید کرد و از حاضران خواست اهمیت تجمعات و حضورهای مردمی را دست‌کم نگیرند.

وی با بیان اینکه دشمن برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی‌های متعددی دارد حضور مردم در صحنه را عاملی مهم در تقویت انسجام و اقتدار ملی دانست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ضرورت توجه به تحولات پیش‌رو و پرهیز از غفلت در برابر برنامه‌های دشمن تاکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه معنویت و ایمان در قدرت جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: اقتدار کشور صرفا به مولفه‌های مادی وابسته نیست بلکه ایمان، اعتقادات دینی و پایبندی به فرامین الهی از مهم‌ترین پشتوانه‌های قدرت و استقامت ملت ایران به شمار می‌روند.

آریایی نژاد با تاکید بر ضرورت تقویت بصیرت و آگاهی عمومی، خاطرنشان کرد: در مواجهه با مسائل و تهدیدهای پیش‌رو باید ضمن حفظ امید و روحیه مقاومت از ایجاد امیدهای غیرواقعی در جامعه پرهیز کرد.

وی در موضوع مذاکره نیز با تاکید بر اینکه مخالفتی با اصل مذاکره وجود ندارد، تصریح کرد: هرگونه مذاکره باید از موضع اقتدار و عزت باشد چراکه اتکا به توان داخلی و حفظ قدرت ملی از الزامات دفاع از منافع کشور است.