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۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۸

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی خبرداد؛

سمینار «مطالعات اسلامی در هند و ایران» برگزار می شود

سمینار «مطالعات اسلامی در هند و ایران» برگزار می شود

محمدعلی ربانی گفت: با همکاری مشترک ، دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه هند و دانشگاه علامه طباطبایی، بزودی سمینار «مطالعات اسلامی در هند وایران» برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تلاش‌های نمایندگی جهت توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی هند و ایران، بزودی همایشی در فضای آنلاین با همکاری مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی، دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه هند و دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع "مطالعات اسلامی در ایران و هند " برگزار خواهد شد.

در نشست مشترک هماهنگی که به صورت مجازی با حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی، شاهد علی رئیس دپارتمان دانشگاه جامعه ملیه و دکتر شریفی رئیس دانشکده الهیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید طرفین در خصوص جزئیات برنامه، مباحث و سخنرانان به توافق رسیدند. مقرر گردید این همایش در اواسط بهمن ماه برگزار و همچنین مجموعه‌ای از نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی با موضوعات مرتبط با مطالعات اسلامی در طی سال برنامه‌ریزی و اجرا گردد.

ربانی در این خصوص گفت: همچنین بر اساس پیگیری و برنامه‌ریزی‌های این نمایندگی به زودی برنامه‌های علمی مشترکی بین دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه دهلی، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه دولتی لکهنو، دانشگاه پیام نور و دانشگاه مجازی ایندرا گاندی هند با موضوعات علمی و فرهنگی در حوزه تاریخ، ادبیات، هنر و فرهنگ برگزار می شود.

وی تاکید کرد: همچنین بر اساس هماهنگی و توافقات مشترک میان دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه جامعه ملیه و این نمایندگی، بزودی دوره آموزش زبان فارسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تاریخ و باستان شناسی دانشگاه جامعه ملیه با حضور اساتید برجسته ایرانی یعنی آقایان دکتر تمیم داری، دکتر مصطفوی و دکتر ایران زاده برگزار خواهد شد.

همچنین محمدعلی ربانی در دیدار با مسئولین دانشگاه مجازی ایندرا گاندی توافقاتی جهت توسعه آموزش زبان فارسی در این دانشگاه به عمل آورد.

کد مطلب 5093433

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