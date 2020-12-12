سمینار «مطالعات اسلامی در هند و ایران» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه تلاش‌های نمایندگی جهت توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی هند و ایران، بزودی همایشی در فضای آنلاین با همکاری مشترک رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی، دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه هند و دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع "مطالعات اسلامی در ایران و هند " برگزار خواهد شد.

در نشست مشترک هماهنگی که به صورت مجازی با حضور رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی، شاهد علی رئیس دپارتمان دانشگاه جامعه ملیه و دکتر شریفی رئیس دانشکده الهیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید طرفین در خصوص جزئیات برنامه، مباحث و سخنرانان به توافق رسیدند. مقرر گردید این همایش در اواسط بهمن ماه برگزار و همچنین مجموعه‌ای از نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی با موضوعات مرتبط با مطالعات اسلامی در طی سال برنامه‌ریزی و اجرا گردد.

ربانی در این خصوص گفت: همچنین بر اساس پیگیری و برنامه‌ریزی‌های این نمایندگی به زودی برنامه‌های علمی مشترکی بین دانشگاه‌های شهید بهشتی و دانشگاه دهلی، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه دولتی لکهنو، دانشگاه پیام نور و دانشگاه مجازی ایندرا گاندی هند با موضوعات علمی و فرهنگی در حوزه تاریخ، ادبیات، هنر و فرهنگ برگزار می شود.

وی تاکید کرد: همچنین بر اساس هماهنگی و توافقات مشترک میان دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه جامعه ملیه و این نمایندگی، بزودی دوره آموزش زبان فارسی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده تاریخ و باستان شناسی دانشگاه جامعه ملیه با حضور اساتید برجسته ایرانی یعنی آقایان دکتر تمیم داری، دکتر مصطفوی و دکتر ایران زاده برگزار خواهد شد.

همچنین محمدعلی ربانی در دیدار با مسئولین دانشگاه مجازی ایندرا گاندی توافقاتی جهت توسعه آموزش زبان فارسی در این دانشگاه به عمل آورد.