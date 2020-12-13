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۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۱

به همت معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد؛

ستاداجرایی نوزدهمین آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن آغاز به کار کرد

ستاداجرایی نوزدهمین آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن آغاز به کار کرد

اولین جلسه نوزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه ستاد اجرایی نوزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در محل معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی کلیات دستور العمل اجرایی آزمون، اعضا کمیته ستاد اجرایی با حکم معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدند.

بر این اساس سیدفخرالدین اسماعیلی، به عنوان رئیس ستاد و مریم قاسم‌احمد نیز به عنوان دبیر ستاد اجرایی نوزدهمین آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم معرفی شدند.

همچنین محسن شریفی به عنوان مدیر کمیته مالی و پشتیبانی، سیدیاسر ساجدی مدیر کمیته فناوری اطلاعات، رامین ویسی مدیر کمیته حراست، حمیدرضا شیخ ویسی مدیر کمیته نظارت و ارزیابی، حامد حسین‌زاده مدیر کمیته هماهنگی امور استان‌ها و اطلاع‌رسانی و سیدجلال رضوی زادگان به عنوان مدیر کمیته دبیرخانه آزمون معرفی شدند.

ثبت نام نوزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از ابتدای دی‌ماه در سه گروه حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت (علیهم السلام) آغاز می‌شود و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5094695

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