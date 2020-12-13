ستاداجرایی نوزدهمین آزمون سراسری حفظ ومفاهیم قرآن آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه ستاد اجرایی نوزدهمین آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در محل معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی کلیات دستور العمل اجرایی آزمون، اعضا کمیته ستاد اجرایی با حکم معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شدند.

بر این اساس سیدفخرالدین اسماعیلی، به عنوان رئیس ستاد و مریم قاسم‌احمد نیز به عنوان دبیر ستاد اجرایی نوزدهمین آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم معرفی شدند.

همچنین محسن شریفی به عنوان مدیر کمیته مالی و پشتیبانی، سیدیاسر ساجدی مدیر کمیته فناوری اطلاعات، رامین ویسی مدیر کمیته حراست، حمیدرضا شیخ ویسی مدیر کمیته نظارت و ارزیابی، حامد حسین‌زاده مدیر کمیته هماهنگی امور استان‌ها و اطلاع‌رسانی و سیدجلال رضوی زادگان به عنوان مدیر کمیته دبیرخانه آزمون معرفی شدند.

ثبت نام نوزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از ابتدای دی‌ماه در سه گروه حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم و معارف اهل بیت (علیهم السلام) آغاز می‌شود و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت.