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۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۸:۰۶

رئیس صمت گلستان:

گلستانی ها ماهیانه ۱۵۰۰ تن روغن مصرف می کنند

گلستانی ها ماهیانه ۱۵۰۰ تن روغن مصرف می کنند

گرگان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: مصرف ماهیانه روغن در گلستان هزار و ۵۰۰ تن است که در آبان و آذر سه هزار تن روغن در بخش خانوار توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طلوعیان شامگاه دوشنبه در گفتگوی ویژه خبری اظهارکرد: ظرفیت‌های استان در تأمین روغن در دو فاز روغن کشی و تصفیه بالا بوده و در روغن کشی به روش حلال پنج واحد صنعتی داریم که در مجموع می‌توانند روزانه دو هزار و ۵۰۰ تن دانه را استحصال و روغن تأمین کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان اضافه کرد: در بخش تصفیه روغن هم ظرفیت خوبی و بزرگترین شرکت استان روزانه ۳۰۰ تن و دو واحد دیگر هم ۳۰۰ تن می‌توانند تصفیه روغن داشته باشند.

وی افزود: در ماه ۱۸ هزار تن روغن تصفیه شده می‌توانیم تولید کنیم و ظرفیت‌های تولید روغن گلستان بعد از استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، مازندران، کرمان و کرمانشاه رتبه بالایی دارد.

طلوعیان در خصوص استعداد استان در زمینه کشت دانه‌های روغنی، گفت: سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار تن دانه کلزا و سویا در استان تولید شد که ظرفیت ۴۵ روز کارخانجات ما است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان تصریح کرد: ظرفیت صنعتی ما بیشتر بوده و می‌توانیم چند استان را تغذیه کنیم.

طلوعیان بیان کرد: میزان مصرف استان هم در بخش صنعت و هم در بخش مردمی، ماهیانه سه هزار تن روغن بوده که نصف این میزان مربوط به بخش مصرف مردمی است، این در حالی است که در آبان و آذر ما سه هزار تن روغن در بخش خانوار توزیع کردیم.

وی اضافه کرد: متأسفانه مردم با توجه به شایعات هجوم آورده و خرید غیرضروری انجام می‌دهند و این امر تأمین روغن را دچار مشکل کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان بیان کرد: مصرف روغن در کشور بالغ بر یک و نیم میلیون تن در سال است که از این تعداد پنج الی ۱۰ درصد تولید داخلی است و بقیه باید یا به صورت روغن خام یا به صورت دانه وارد شود.

طلوعیان بیان کرد: مدتی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ با چالش روبرو شدیم که این امر تأمین روغن را دچار مشکل کرد که هم اکنون این دغدغه برطرف شده است.

کد مطلب 5096153

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