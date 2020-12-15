آلودگی هوا از علل افزایش کرونا و آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری، گفت: آلودگی هوا در سطح جهان به عنوان چهارمین علت مرگ زودرس پس از فشارخون بالا، مصرف دخانیات و سو تغذیه بوده و دومین عامل اصلی مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر واگیر پس از استعمال دخانیات شناخته شده است.
وی افزود: افزایش آلودگی هوا میتواند میزان آسیب پذیری دستگاه تنفسی را افزایش دهد و کیفیت پایین هوا خطر جدی برای بیماریهای حاد و مزمن تنفسی و بیماریهای قلبی و عروقی است. افرادی که بیماری زمینهای دارند و در مناطق آلوده زندگی میکنند، در معرض خطر بیشتر ابتلاء به کرونا هستند و بر اساس مطالعات، آلودگی هوا یکی از عوامل افزایش بیماریهایی مانند آنفلوانزا و کرونا است.
لاری ادامه داد: توصیه میکنیم به منظور کاهش اثرات سو ناشی از کرونا در زمان اپیدمی کرونا مرتباً وضعیت کیفیت هوای منطقه محل سکونت خود را از طریق رسانهها بررسی کنید. در شرایط آلودگی هوا بهترین راه کاهش مواجهه با آلایندهها، ماندن در خانه است که این موضوع در زمان اپیدمی کرونا به همراه رعایت فاصلهگذاری فیزیکی بسیار مهم است.
وی افزود: ضروری است هنگام خروج از منزل حتماً از ماسک استفاده کنید. هنگام آلودگی هوا از قدم زدن در پارک و دویدن در فضای باز خودداری کنید و در منزل نیز فعالیت روزانه خود را کاهش دهید. غذاهای سرشار از ویتامین و آنتیاکسیدان شامل میوه و سبزیجات بیشتری مصرف کنید و از مصرف غذای چرب، فست فود و فرآوری شده خودداری کنید.
لاری گفت: اگر در خانه از سیستمهای تهویه هوا استفاده میکنید فیلترهای آن را به موقع تمیز و در صورت نیاز تعویض کنید. در ضمن استفاده از دستگاه تصفیه هوای دارای سیستم ازن ساز و اشعه ماورا بنفش به هیچ وجه توصیه نمیشود. ضروری است در این شرایط از فعالیتهایی که باعث آلودگی هوا در فضای بسته میشود مانند روشن کردن شمع و عود خودداری کنید.
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