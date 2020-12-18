نبرد خوزستانی ها را مسجدسلیمان برد/۳ بازیکن بومی در ترکیب دو تیم

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های نفت مسجدسلیمان و فولاد خوزستان عصر امروز در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند که در پایان شاگردان جواد نکونام با یک گل مغلوب میزبان خود شدند.

تیم نفت مسجدسلیمان با ترکیب احمد گوهری، مجتبی مقتدایی، مصطفی ناییج پور، بهروز نوروزی فرد، عباس بوعذار (۸۰- مهدی ایزدی)،سجاد جعفری (۸۷- امیرحسین باقرپور)، محمدمهدی احمدی (۸۷- فرید بهزادی کریمی)،محمدمهدی محبی، نیما انتظاری، میثم تهی‌دست و ساسان حسینی به میدان رفت

احسان مرادیان، سعادت حردانی، موسی کولی بالی، مهران موسوی، وحید حیدریه، فرشاد احمدزاده (۸۵- محمدرضا عباسی)،، محمد آبشک، محمد میری (۶۵- ساسان انصاری)، محمدقاسمی نژاد (۶۵- زبیر نیک‌نفس)،شروین بزرگ (۷۰- آیاندا پاتوسی) و لوسیانو پری را نیز برای تیم فولاد خوزستان به میدان رفتند.

دقیقه ۱۱: لوسیانو پری را توپ ارسالی از سمت چپ را به فرشاد احمدزاده پاس داد که ضربه نهایی این بازیکن از بالای دروازه نفت به بیرون رفت.

دقیقه ۱۷: شوت محکم سجاد جعفری بازیکن نفت از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱+۴۵: ضربه ایستگاهی نفت را موسی کولی بالی بالاتر از همه برگشت داد.

دقیقه ۴۸: سانتر ارسالی عباس بوعذار با ضربه سر محکم حسینی مهاجم نفت همراه بود که مرادیان سنگربان فولاد با واکنش عالی مانع گل شدن این توپ شد.

دقیقه ۵۳: دروازه نفت روی اشتباه احمد گوهری و مدافعان باز شد اما قبل از آن داور اعلام آفساید کرده بود.

دقیقه ۷۶: ضربه آزاد آیاندا پاتوسی بازیکن فولاد خوزستان با اختلاف بسیار کمی از کنار دروازه گوهری سنگربان به بیرون رفت.

دقیقه ۹۰: نیما انتظاری در پشت محوطه جریمه فولاد خوزستان صاحب توپ شد و با یک شوت محکم به زاویه سمت چپ دروازه احسان مرادیان را گشود و سفید پوشان نفت را پیش انداخت.

شهرآورد خوزستان در حالی در مسجدسلیمان برگزار شد که در ترکیب شروع‌کننده تیم نفت مسجدسلیمان فقط دو بازیکن خوزستانی بنام‌های مجتبی مقتدایی و عباس بوعذار حضور داشت و تیم فولاد خوزستان نیز در ترکیب اصلی تنها از صالح حردانی استفاده کرد.

احسان مرادیان برای دومین بازی متوالی به جای محسن فروزان در دروازه تیم فولاد خوزستان قرار گرفت.

عباس بوعذار و امیرحسین باقرپور بازیکنان تیم نفت مسجدسلیمان در مقابل تیم سابق خود به میدان رفت.

تیم نفت مسجدسلیمان سیروان قربانی، عباس عسکری و محمد بلبلی، سه بازیکن خود را به علت مصدومیت در اختیار نداشت.

تعدادی از هواداران نفت مسجدسلیمان از ساختمان‌های اطراف ورزشگاه نظاره‌گر بازی بودند.

مربیان دو تیم در جریان مسابقه نسبت به تصمیمات داور اعتراض می‌کردند و بازی چند بار متوقف شد.

زمین ورزشگاه شهید بهنام محمدی به علت بارندگی روز قبل لغزنده بود اما بازی در یک هوای مطبوع پاییزی انجام شد.

در این بازی فرشاد احمدزاده و مهران موسوی از فولاد خوزستان و نیما انتظاری از نفت مسجدسلیمان کارت زرد دریافت کردند.

اسکوربورد ورزشگاه شهید بهنام محمدی در شهرآورد خوزستان خاموش بود.

محمدحسین ترابیان با همکاری حسن ظهیری و مهدی سیفی این بازی را قضاوت کرد.