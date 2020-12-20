به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «راشد الغنوشی» رئیس پارلمان تونس بار دیگر از توافق عادی سازی روابط مغرب با رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد. وی در این خصوص گفت: عادی سازی روابط مغرب با تل آویو شوکه کننده بود و پیش بینی نمیکردیم چنین اتفاقی رخ دهد.
بر اساس این گزارش، الغنوشی همچنین یادآور شد: پیشتر هم اعلام کرده بودیم که با هرگونه عادی سازی روابط طرفهای مختلف با تل آویو قویاً مخالف هستیم و آن را در تضاد با حمایت از مسأله فلسطین میدانیم.
رئیس پارلمان تونس همچنین تأکید کرد که کشورش تحت هیچ شرایطی وارد فرایند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نخواهد شد. اخیراً نمایندگان پارلمان تونس طرحی را ارائه کردهاند که به موجب آن هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی جُرم خوانده میشود. فراکسیون «دموکراتیک» پارلمان تونس طرح مذکور را ارائه کرده است.
ارائه پیشنویس قانون مذکور به پارلمان تونس در چهارمین سالروز ترور شهید «محمد الزواری» از فرماندهان گردانهای شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس انجام میگیرد. «هشام المشیشی» نخست وزیر تونس هم در سخنانی تأکید کرده است که مساله عادیسازی روابط کشورش با رژیم صهیونیستی مطرح نیست.
وی در ادامه اشاره کرد که هر کشوری وضعیت خاص خود و دیپلماسی مشخصی دارد. این مقام تونسی یادآور شد که دولت آمریکا در رابطه با عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی گفتگویی با او نداشته است.
نظر شما