اجرای عملیات بزرگ حاج قاسم در مازندران/ ولایت محور وصیت سردار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان صبح پنجشنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در ساری با بیان اینکه ستاد عملیات بزرگ حاج قاسم سلیمانی از ۴۰ روز قبل از سالگرد با رمز یا زهرا (س) آغاز شد، افزود: این ستاد در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز به کار کرد.

وی به میدان آوردن عموم مردم به ویژه جوانان صالح و مؤمن را از جمله اهداف ستاد بزرگ بیان کرد وبا اظهار اینکه ستاد جنبه مردمی دارد، افزود: در استان مازندران، قرارگاه خاتم الاوصیا و جبهه فرهنگی و تبلیغی جلسات مشترکی را برگزار کردند و این جلسات برکات زیادی داشته است.

وی عنوان کرد: گروه‌های مردمی که در دوره‌های قبل در عملیات‌های امدادرسانی سیل و کرونا فعال بودند شناسایی شدند و قصد داریم این ظرفیت را به مسئولان معرفی کنیم تا مسئولان به ظرفیت مردم توجه داشته باشند زیرا هنوز مسئولان این ظرفیت عظیم مردمی را درک نکردند.

حجت الاسلام شکریان، انعکاس فعالیت مردمی را به تهران و مسئولان ملی ضروری دانست و با اشاره به شناسایی گروه‌های مردمی و مذهبی یادآور شد: شورای هیئات مذهبی، کانون مداحان، مراکز قرآنی، آستان قدس رضوی، گروه‌های جهادی، مساجد و غیره پای کار آمدند.

توجه به روستاها در عملیات حاج قاسم ضروری است

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: توجه به روستاها را در قالب ستاد بزرگ عملیات حاج قاسم ضروری دانست و گفت: همه باید برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری بسیج شوند و در کنار آن باید به دعا و توسل هم توجه داشت و برای تأثیرگذاری کارها باید توسل به خدا و دعا به ویژه دعای صحیفه سجادیه توجه کرد.

وی افزود: دعای هفتم صحیفه سجادیه آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت اما شاهد هستیم در برخی کشورها از جمله لبنان درراستای فرمایش مقام معظم رهبری به دعای جوشن صغیردر تکایا و مساجد و صدا و سیمای این کشور توجه ویژه شده است.

حجت الاسلام شکریان تصریح کرد: در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری چله‌ای را برای پویش دعای صحیفه سجادیه در استان تعریف کردیم.

توزیع بسته‌های معیشتی توسط گروه‌های مردمی و جهادی

وی توزیع بسته‌های معیشتی توسط گروه‌های مردمی را از دیگر تلاش‌ها برشمرد و گفت: بیشترین بسته معیشتی از ۸ دی همزمان با شهادت حضرت زهرا (س) تا ۱۳ دی سالروز شهادت سردار سلیمانی توسط گروه‌های مردمی در استان توزیع می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران عنوان کرد: همزمان با شب یلدا و ولادت باسعادت حضرت زینب (س) نیز بسته‌های معیشتی نیز در استان توزیع شد.

ضرورت تبیین مکتب حاج قاسم در جامعه

وی تبیین مکتب حاج قاسم را از دیگر تأکیدات مقام معظم رهبری بیان کرد و با اظهار اینکه امروز نیازمند توجه به این مکتب هستیم، با انتقاد از اظهارات سخیف برخی غرب زاده‌ها یادآور شد: همین فردی که امروز انتقاد کرده روزی معتقد بود شرکت در تشییع جنازه سردار سلیمانی دارای ثواب است اما متأسفانه به خود زحمت نداده که به وصیت نامه سردار سلیمانی مراجعه کند.

وی افزود: اگر به وصیت نامه سردار سلیمانی مراجعه می‌کرد، برخی‌ها مطالب سخیف را مطرح نمی‌کرد، مگر می‌توان فردی که در جاهای متعدد از ارزش‌ها دفاع می‌کند، اکنون تحت تأثیر غرب، ساده لوحانه به اظهارنظر بپردازد و در پاریس زندگی کند.

حجت الاسلام ناصر شکریان با اظهار اینکه علمای اخلاق و عارف و کسی که متخلف به اخلاق و عالم عرفانی و معنوی باشد، چنین حرف‌های سخیفی را نمی‌زند، گفت: باید به تعبیر گرانبهای حضرت علی (ع) که فرمود «زبیر از ما بود تا وقتی پسرش عبداله بزرگ شد و این پسر سبب شد که آن پدر خسر دنیا و آخرت شود» توجه شود و این فردی که امروز انتقاد می‌کند باید به توصیه‌های علما از جمله آیت الله بهجت (ره) درباره مقام معظم رهبری توجه کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به فرمایشات بزرگان دین از جمله آیت الله حسن زاده آملی، آیت الله فاطمی نیا و غیره درباره مقام معظم رهبری گفت: باید فرمایشات بزرگان و شخصیت‌های برجسته دینی از جمله سردار سلیمانی درباره مقام عظمای ولایت دارند را ترویج و تبین کنیم.

وی با گرامیداشت درپیش بودن روزملی بصیرت و ۹ دی یادآور شد: مردم ما بصیر هستند اما کسی که بصیرت نداشته باشد به فرمایش مقام معظم رهبری عاقبتش در دنیا و اخرت خسران می‌شود.

حجت الاسلام شکریان با اظهار اینکه انتقاد فرد خودفروخته و غرب نشین آنچنان سخیف بود که برخی لندن نشینان نیز نسبت به این اظهارات موضع گرفتند، گفت: در چنین مواردی باید بصیرت داشته باشیم.

عملیات حاج قاسم متکی بر مسجد و محله محوری است

وی مسجد محوری و محله محوری را از دیگر تأکیدات مقام معظم رهبری بیان کرد و گفت: طبق فرمایش سردار سلیمانی، امام جماعت و محله نیز باید امام محله باشد و کل مشکلات محله را باید مدنظر قرار دهد و در این راستا طرح درازمدتی را تهیه و تعریف کرده‌ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اظهار اینکه تمامی ارکان مسجد باید به محله محوری توجه کنند و این تفکر باید نهادینه شود، گفت: زیرا امام جماعت فقط مال مسجد نیست و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.

وی از راه اندازی پویش‌های مختلف نظیر تجلیل از پرستاران اشاره کرد و گفت: صحنه‌های زیبای تقدیر از پرستاران و مدافعان سلامت باید منعکس و اطلاع رسانی شود.

حجت الاسلام شکریان پوش ختم قرآن، کتابخوانی را دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: در پویش کتابخوانی، کتاب مرد همیشه پایدار در زمینه شخصیت حاج قاسم سلیمانی خوانش و معرفی می‌شود.

خوانش وصیت نامه سردار سلیمانی در ایام فاطمیه

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین با تاکید بر وصیت خوانی سردار سلیمانی اظهار داشت: وصیت خوانی حاج قاسم در ایام فاطمیه باید تبیین و تشریح شود زیرا امروز نسل جوان و مردم به این مکتب نیاز دارند.

وی نکته بارز وصیت نامه حاج قاسم را انقلاب، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و نظام اسلامی دانست و گفت: در عین حال خدمت به مردم، اخلاص و مقاومت در وصیت نامه سردار شهید سلیمانی برجسته و پررنگ است.

حجت الاسلام ناصر شکریان با بیان اینکه مراسم سالگرد سردار سلیمانی در تمامی مساجد شهری و روستایی حتی به صورت محدود و با رعایت مسائل بهداشتی برگزار شود، افزود: حاج قاسم حق بزرگی بر گردن همه دارد و سخنرانان در این مراسم مکتب حاج قاسم را تبیین کنند.

وی تصریح کرد: همچنین مراسم ایام فاطمیه نیز با رعایت مسائل بهداشتی مانند مراسم‌های ایام محرم و صفر در مساجد برگزار شود وامیداریم ستاد عملیات حاج قاسم بتواند ایثار و خدمات گروه‌های مردمی را ترویج و منعکس کند.