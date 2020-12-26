به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، معصومه حسینی گفت: سی و سومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی (ETPNU) دانشگاه پیام نور روز سه شنبه ۳۰ دی ماه سال جاری به صورت الکترونیکی در مراکز استانهای همدان، یزد، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، مازندران، خوزستان، تهران، سیستان و بلوچستان و ایلام برگزار می‌شود.

وی اعلام کرد: آزمون دوره سی و چهارم نیز در صورت موافقت ستاد مقابله با کرونا روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه سال جاری برگزار می شود.

رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه مراکز مجری برگزاری آزمون دوره سی و چهارم متعاقبا اعلام می شود، افزود: متقاضیان شرکت در سی و سومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور از ۱۳ لغایت۲۵ دی ماه سال جاری فرصت دارند به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال دانشگاه پیام نور – مرکز سنجش و آزمون http://azmoon.pnu.ac.ir/Portal/Home جهت ثبت نام اقدام کنند.

وی زمان دریافت کارت آزمون را از ۲۷ لغایت ۳۰ دی ماه اعلام کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: هزینه ثبت نام باید به صورت الکترونیکی در هنگام ثبت نام و از طریق سایت پرداخت شود و داوطلبان دقت داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت نام را به صورت دستی و از طریق شعب پرداخت نکنند.

براساس این گزارش، متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا رفع مشکلات احتمالی می توانند با شماره تلفن ۲۲۴۵۸۲۹۷-۰۲۱ تماس حاصل کنند.