«زیرخاکی۲» کلید خورد/ پژمان جمشیدی و ژاله صامتی جلوی دوربین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، فصل دوم سریال «زیرخاکی» که به سفارش مرکز سیمافیلم ساخته میشود، در یکی از هتلهای پایتخت کلید خورده و پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، رایان سرلک مقابل دوربین رفتهاند. سه بازیگری که در فصل اول سریال ایفاگر اعضای خانواده سه نفره باغبیشه (فریبرز، پریچهر، کاوه) بودند.
فصل اول «زیرخاکی» ماه رمضان سال ۹۹ روی آنتن شبکه یک سیما رفت و طبق آمار رسمی سازمان صداوسیما توانست عنوان پربینندهترین سریال رمضانی را از آن خود کند.
«زیرخاکی» دومین همکاری سامان و نصیرینیا پس از مجموعه تلویزیونی «نفس» بود که حالا به تولید فصل دوم نیز رسیده و روایتگر بلندپروازیهای مردی جاهطلب و سر بههوا به نام فریبرز (فری خاکی) است که میخواهد با پیدا کردن گنج، یک شبه ره صدساله را برود. او که به همراه همسرش پریچهر و فرزند خردسالش کاوه در یکی از مناطق جنوب شهر تهران زندگی میکند، بهواسطه برادرش که یکی از افسران انقلابی نیروی هوایی است درگیر ماجراهایی میشود که به موازات تلاشش برای یافتن گنج، او را ناخواسته وارد مبارزات انقلابی میکند.
این ماجراها پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه پیدا میکند تا این که شرایطی رقم میخورد که او را ناگزیر به خروج از کشور میکند. این تصمیم او با آغاز جنگ تحمیلی همزمان میشود و فصل دوم در ادامه قصه فصل اول و در سال ۱۳۵۹ رقم میخورد.
بازیگران این مجموعه عبارتند از پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، نادر فلاح، گیتی قاسمی، امید روحانی، اصغر نقیزاده، رایان سرلک و با حضور هومن برقنورد.
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