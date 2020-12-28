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۸ دی ۱۳۹۹، ۱۰:۲۴

«زیرخاکی۲» کلید خورد/ پژمان جمشیدی و ژاله صامتی جلوی دوربین

«زیرخاکی۲» کلید خورد/ پژمان جمشیدی و ژاله صامتی جلوی دوربین

تصویربرداری فصل دوم سریال «زیرخاکی» به نویسندگی و کارگردانی جلیل سامان و تهیه‌کنندگی رضا نصیری‌نیا در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، فصل دوم سریال «زیرخاکی» که به سفارش مرکز سیمافیلم ساخته می‌شود، در یکی از هتل‌های پایتخت کلید خورده و پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، رایان سرلک مقابل دوربین رفته‌اند. سه بازیگری که در فصل اول سریال ایفاگر اعضای خانواده سه نفره باغبیشه (فریبرز، پریچهر، کاوه) بودند.

فصل اول «زیرخاکی» ماه رمضان سال ۹۹ روی آنتن شبکه یک سیما رفت و طبق آمار رسمی سازمان صداوسیما توانست عنوان پربیننده‌ترین سریال رمضانی را از آن خود کند.

«زیرخاکی» دومین همکاری سامان و نصیری‌نیا پس از مجموعه تلویزیونی «نفس» بود که حالا به تولید فصل دوم نیز رسیده و روایتگر بلندپروازی‌های مردی جاه‌طلب و سر به‌هوا به نام فریبرز (فری خاکی) است که می‌خواهد با پیدا کردن گنج، یک شبه ره صدساله را برود. او که به همراه همسرش پریچهر و فرزند خردسالش کاوه در یکی از مناطق جنوب شهر تهران زندگی می‌کند، به‌واسطه برادرش که یکی از افسران انقلابی نیروی هوایی است درگیر ماجراهایی می‌شود که به موازات تلاشش برای یافتن گنج، او را ناخواسته وارد مبارزات انقلابی می‌کند.

این ماجراها پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه پیدا می‌کند تا این که شرایطی رقم می‌خورد که او را ناگزیر به خروج از کشور می‌کند. این تصمیم او با آغاز جنگ تحمیلی همزمان می‌شود و فصل دوم در ادامه قصه فصل اول و در سال ۱۳۵۹ رقم می‌خورد.

بازیگران این مجموعه عبارتند از پژمان جمشیدی، ژاله صامتی، نادر فلاح، گیتی قاسمی، امید روحانی، اصغر نقی‌زاده، رایان سرلک و با حضور هومن برق‌نورد.

کد مطلب 5106595
عطیه موذن

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    نظرات

    • YONAS IR ۱۹:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
      8 0
      پاسخ
      سلام من عاشق زیر خاکی هستم لطفاً فصل 2 رو بسازید در ماه رمضان بازبان رو زه خنده رابر لب ما در این شرایط کرونا
    • امیر IR ۱۹:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
      4 1
      پاسخ
      عالی هرچی بگم بازم کم هست من انقدر این سریال رادوست دارم که هروز تو اینترنت سریال زیر خاکی را نگاه میکنم و واقعا لذت میبرم ممنون وخسته نباشید به همه کارکنان این سریال قشنگ واقعا حال روحی خرابم را خدا شاهد که خوب دارم میشم با دیدن این سریال خدا پشتو پناهتون
    • IR ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
      3 0
      پاسخ
      من یکی از طرفداران سریال زیر خاکی هستم و هنوز هم دارم این سریال زیبا و پرماجرا رو نگاه و دنبال می کنم والان خیلی خوشحالم که فصل ۲ سرزال زیرخاکی قرار پخش بشه😍😍😍

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