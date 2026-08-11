ثبت جهانی «الموت» افتخار بزرگی برای ایران است

علی دارابی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ثبت جهانی منظر و استحکامات الموت اظهار کرد: پرونده «منظر و استحکامات الموت» یک پرونده زنجیره‌ای شامل هفت قلعه است که هر یک از این بناها ویژگی‌ها و ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی منحصربه‌فردی دارند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های الموت، جایگاه آن به‌عنوان یکی از مراکز علم و دانش در دوره تاریخی خود بوده است. بر اساس گزارش‌های تاریخی، کتابخانه الموت حدود ۴۰۰ هزار جلد کتاب داشته که نشان‌دهنده اهمیت علمی و فرهنگی این منطقه در آن دوره است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی ادامه داد: الموت همچنین در دوره‌ای قلمرو حکومت حسن صباح و اسماعیلیان بوده و از این منطقه بر بخش‌هایی از ایران و سرزمین‌های شام و عراق حکومت می‌شده است.

دارابی با اشاره به ویژگی‌های دفاعی قلعه‌های الموت گفت: نفوذناپذیری و استحکامات دفاعی از دیگر ویژگی‌های برجسته این مجموعه است. الموت علاوه بر اینکه یک دژ مستحکم بوده، از نظر معماری ایرانی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد و در ساخت و طراحی آن، ویژگی‌های معماری متناسب با اقلیم و نیازهای منطقه، از جمله سامانه‌های ذخیره آب، مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: الموت همچنین یکی از مراکز مهم تولید و فرآوری گیاهان دارویی بوده و بخشی از این محصولات به خارج از ایران صادر می‌شده است.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ثبت جهانی این اثر تصریح کرد: «منظر و استحکامات الموت» در اجلاس کمیته میراث جهانی که دو هفته پیش در کره جنوبی برگزار شد، با اجماع جهانی و بدون حتی یک رأی مخالف به ثبت رسید.

دارابی این ثبت جهانی را افتخاری بزرگ برای ایران دانست و گفت: با ثبت جهانی منظر و استحکامات الموت، تعداد آثار ایران در حوزه میراث ملموس و طبیعی افزایش یافت و این پرونده به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم کشور در عرصه میراث جهانی به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: ثبت جهانی الموت فرصت مهمی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، معماری و طبیعی این منطقه به جهانیان و همچنین توسعه گردشگری فرهنگی و تاریخی در منطقه خواهد بود.